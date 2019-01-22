許銘春勞檢 抽查台鐵9缺失罰12萬

2019年01月22日 16:31 中時 王思慧

勞動部長許銘春說，空氣噴槍要收好，以免誤用受傷。（王思慧攝）

突擊檢查！許銘春勞檢台鐵 9缺失罰12萬。（影/中天新聞YouTube）

勞動部今年啟動為期37天的春安勞動檢查計畫，勞動部長許銘春今（22）日到台鐵七堵調車場抽查，發現台鐵仍有未給付延長工作時間工資，或未給予補休等勞動條件和安全衛生不足之處，共9項違規，除移送主管機關基隆市政府處理外，現場也開出12萬元罰鍰。

勞動部今天舉行全台北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，北區由許銘春親自到台鐵七堵機務段，檢查後共發現9項違規。

在勞動條件部分，違規項目有3項，包含未給加班費、超時工作且當日工作結束到在工作前，未有至少12小時的休息時間、七堵機務段勞工超過30人以上，但工作規則未經當地主管機關核備，都已移交給基隆市政府做後續裁處。

至於安全衛生部分，許銘春指出，首先是堆高機駕駛離開位置時，未拉起手煞車；再來是機械工場電壓600伏特以下電氣設備前方，沒有80公分以上的水平工作空間；冷氣維修室的高壓氣體鋼瓶沒有護蓋等，有6項違反職業安全衛生設施規則，除了通知台鐵要改善之外，罰鍰處分12萬元。

另外，日前普悠瑪列車翻車事故的尤姓司機員，就是屬七堵機務段員工，許銘春表示，根據檢查結果，司機員11及12月的出勤狀況沒有問題。

今年春安勞檢將進行到2月20日止，勞動部職業安全衛生署表示，除了勞檢，同時辦理30場次宣導及100場次輔導，以提升事業單位安全衛生管理能力。事業單位如違反勞基法工時等相關規宣，每項可處2萬元至100萬元罰鍰；若違反職業安全衛生法，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

(中時 )