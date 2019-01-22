風險太高！加國前情報頭子呼籲 禁用華為

2019年01月22日 15:54 中時電子報 馮英志

陸加兩國關係持續緊繃，官員彼此大打口水戰，連前情報頭子也參戰！面對中國大陸駐加拿大大使盧沙野先前警告若禁用華為5G設備「後果自負」，不僅加國公共安全部長古德爾回嗆不會卻退，加拿大安全情報局前局長費丹亦表示，因為安全風險太大，加拿大應禁止華為供應加拿大5G網路設備。

許多西方國家與盟友近期以網路安全為由，禁止華為5G設備進入國內。

加拿大安全情報局前局長費丹（Richard Fadden）20日投書「環球郵報」（Globe and Mail）說，陸方強硬回嗆反而增強加國政府決心，政府應該盡早宣布禁用華為。費丹說，如果大陸為了捍衛他們的「國家冠軍企業」（意指華為）執意要判加國人死刑，那當中國共產黨解放了加拿大重要通訊網路時，他們又會做出什麼呢？盧沙野大使與其他中國大陸官員的言論，無意間證實華為對大陸的戰略重要性，而且他們也顯示了大陸的溫情攻勢如何一夕變臉成侵犯與霸凌。

費丹宣稱，有愈來愈多應封殺華為的證據，例如波蘭安全單位逮捕華為員工涉嫌間諜罪、美國官方對華為竊取美企機密展開刑事調查。此外，在「五眼聯盟」中，美、紐、澳先後聲明禁止華為5G設備，雖然英國尚未正式宣布禁用華為5G，但英國的主要電信商英國電信將在兩年內去除華為3G與4G運作，並不採用其5G網路。台灣、日本與歐洲其他國家亦對華為感到擔憂。

費丹說，已有足夠多理由讓情報專家對華為參與5G建設感到警覺，特別是華為與大陸政府之間密切關係，以及大陸涉及的網路間諜犯罪史。另外，大陸2017年通過的國家情報法，也賦予北京當局權力要求華為支持其情報工作，而這正是需要與華為劃清界限的案例。

不過費丹也坦言，拒絕華為參與5G網路建設不是代表拒絕與陸交往，加上美國川普政權的不可預測性，不與正成為新興強權的大陸接觸根本不是一個選項。費丹還說，現在陸加兩國口水戰爭紛，在公共管道難以解決，恐需要透過雙方官員非正式管道對話。不過此時為了捍衛自身國家利益，加拿大確實不能因為北京強硬言詞而卻退。

(中時電子報)