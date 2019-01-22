風險太高！加國前情報頭子呼籲 禁用華為

面對華為5G設備爭議，加拿大安全情報局前局長費丹表示，因為安全風險太大，加拿大應禁止華為供應加拿大5G網路設備。圖為華為。（美聯社）

友善列印
中時電子報

陸加兩國關係持續緊繃，官員彼此大打口水戰，連前情報頭子也參戰！面對中國大陸駐加拿大大使盧沙野先前警告若禁用華為5G設備「後果自負」，不僅加國公共安全部長古德爾回嗆不會卻退，加拿大安全情報局前局長費丹亦表示，因為安全風險太大，加拿大應禁止華為供應加拿大5G網路設備。

許多西方國家與盟友近期以網路安全為由，禁止華為5G設備進入國內。

加拿大安全情報局前局長費丹（Richard Fadden）20日投書「環球郵報」（Globe and Mail）說，陸方強硬回嗆反而增強加國政府決心，政府應該盡早宣布禁用華為。費丹說，如果大陸為了捍衛他們的「國家冠軍企業」（意指華為）執意要判加國人死刑，那當中國共產黨解放了加拿大重要通訊網路時，他們又會做出什麼呢？盧沙野大使與其他中國大陸官員的言論，無意間證實華為對大陸的戰略重要性，而且他們也顯示了大陸的溫情攻勢如何一夕變臉成侵犯與霸凌。

費丹宣稱，有愈來愈多應封殺華為的證據，例如波蘭安全單位逮捕華為員工涉嫌間諜罪、美國官方對華為竊取美企機密展開刑事調查。此外，在「五眼聯盟」中，美、紐、澳先後聲明禁止華為5G設備，雖然英國尚未正式宣布禁用華為5G，但英國的主要電信商英國電信將在兩年內去除華為3G與4G運作，並不採用其5G網路。台灣、日本與歐洲其他國家亦對華為感到擔憂。

費丹說，已有足夠多理由讓情報專家對華為參與5G建設感到警覺，特別是華為與大陸政府之間密切關係，以及大陸涉及的網路間諜犯罪史。另外，大陸2017年通過的國家情報法，也賦予北京當局權力要求華為支持其情報工作，而這正是需要與華為劃清界限的案例。

不過費丹也坦言，拒絕華為參與5G網路建設不是代表拒絕與陸交往，加上美國川普政權的不可預測性，不與正成為新興強權的大陸接觸根本不是一個選項。費丹還說，現在陸加兩國口水戰爭紛，在公共管道難以解決，恐需要透過雙方官員非正式管道對話。不過此時為了捍衛自身國家利益，加拿大確實不能因為北京強硬言詞而卻退。

(中時電子報)

文章來源：For the security of Canadians, Huawei should be banned from our 5G networks

歐盟與東協締結FTA成爲戰略夥伴 根據保安與國防理由 法國傳將針…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。