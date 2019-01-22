學美甲當職志　高三女月入三萬

2019年01月22日 16:19 中時 葉臻

桃園光明國中與大興高中合作，在寒假期間辦理多項技藝教育育樂營，22日以體驗指甲彩繪作為課程重點。（葉臻攝）

光明國中九年級學生曹筑媗則笑說自己是第一次指甲彩繪，今天的教學以點、線的繪製為主，也有斑馬紋、小熊臉等圖樣造型設計，感覺很有趣，以後想多嘗試。（葉臻攝）

課程讓學生在假指甲片上彩繪，一邊學習指甲美容的技法，也發掘自己的美感意識。（葉臻攝）

桃園光明國中與大興高中合作，在寒假期間辦理多項技藝教育育樂營，22日以體驗指甲彩繪作為課程重點，找來大興高中三年級學生駱佳芬擔任課程助教，駱佳芬高二開始學美甲，現在不但成立自己的工作室，還能月入3萬元，成為最佳榜樣。

桃園市政府教育局今年寒假補助47所國中辦理112梯次的技藝教育育樂營，提供3300多個名額給國中、國小學生報名，讓學生們藉由體驗活動接觸技職教育，課程涵蓋餐旅、設計、電機電子、動力機械、醫護、農業、商業管理、藝術、外語、家政、土木建築、化工等12類職群。

擔任課程助教的大興高中時尚造型科三年級學生駱佳芬，高二開始學美甲，去年3月開始打工作美甲，後來還在家附近開了個人工作室，1個月最多能有3萬元收入，駱佳芬笑說自己喜歡美容相關技藝，最近還在學霧眉技法，美甲則喜歡以暈染方式做造型，也會跟著潮流做設計，光明國中九年級學生曹筑媗則笑說自己是第一次指甲彩繪，今天的教學以點、線的繪製為主，也有斑馬紋、小熊臉等圖樣造型設計，感覺很有趣，以後想多嘗試。

(中時 )