農委會推新版登記制 陳吉仲：絕對可避免產銷失衡

2019年01月22日 16:19 中時 游昇俯

「菜王」高麗菜年年出現產銷失衡，農委會擬推出新版登記制度，避免菜農超種，下周一將公布完整方案。農委會主委陳吉仲今（22）日表示，新版登記制將優先辦理高麗菜，可以將超種預警提前一個月，並會與種苗業者合作控管種苗數量，若仍超產，政府將以每公斤6元向農民收購。

陳吉仲表示，未來農民來登記就保證他有一定的收入，前提是農糧署會建立一套完整的產銷資訊預警系統，將所有產銷資訊第一時間提供所有農民；第二，農委會會跟全國30幾家種苗業者密切合作，透過種苗管控達到產銷秩序平衡，「絕對可避免產銷失調」。

若農民種了豐收，後續再以加工及出口外銷，解決國內生產過剩情形，若市場價格仍下跌，便保證至少用每公斤6元價格，在產地跟農民購買，嫁接提供給外銷、加工業者或國內通路業者。

陳吉仲表示，高麗菜能以每公斤6元讓政府收購要有一定品質，而不是不做任何生產管理，所謂一定的品質就是可以讓消費者購買、加工的水準，農民與業者很清楚如何認定。他說，「6元遠比生產價格還高」。

陳吉仲指出，新版登記制優化的地方在於，過去預警系統得到的資訊是種苗業者提供農民確定要種的數量，現在預警會往前推一個月，預先掌握農民向種苗業者下訂單的資訊，其次，也會強化預警系統，確保預警系統資訊讓所有高麗菜農獲得。他說，登記制將優先辦理高麗菜，後續再慢慢加入其他品項。

(中時 )