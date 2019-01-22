日本四國賞花趣！夜櫻映照紙燈籠、和風公園賞櫻品抹茶

2019年01月22日 16:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬去春來！想到春天莫過於粉紅浪漫的櫻花！事實上，日本四國三月中旬就有櫻花可賞！可在高知城俯瞰市區美景、夜晚在櫻花隧道裡看紙燈籠和櫻花比美、在充滿和風的「栗林公園」涼亭裡吃和果子賞花、或搭乘人力車聽著搞笑橋段一邊賞美景。原來旅行不需要什麼目的，靜待天時、地利與人合，都能讓我們更樂活！

高知城櫻花美景。（主辦單位提供）

●高知縣－高知城

位在高知市區的「高知城」是個小而美且城郭保存完整的12現存木造天守之一！登上天守閣可眺望高知市區全景！高知縣是日本本州櫻花最早開花的縣，平年約在三月中旬即開花，高知城也是縣內最著名的賞櫻景點。除賞櫻外，觀賞偉人銅像也是來訪高知城的樂趣之一，高知縣被封為日本最多銅像的縣、追手門右方矗立著第一代城主「山內一豐」銅像，前往天守閣路上還可見到賢內助「千代」以及民主黨創始者「板垣退助」呢！

鏡野公園。（主辦單位提供）

●高知縣－鏡野公園

位在高知縣香美市的鏡野公園是日本櫻花百選，也是高知縣內著名賞櫻景點。園內綻放染吉野櫻和八重櫻等多種櫻花樹，園內長達200公尺的櫻花隧道最有人氣。櫻花季節時實施夜間點燈，園內搖曳的紙燈籠使得夜櫻更加迷人。

四萬十川。（主辦單位提供）

●高知縣－四萬十川櫻堤公園

與最後清流同框的「四萬十川櫻堤公園」位於四萬十川下流區域，公園內多達500株的染吉野櫻於3月下旬至4月上旬齊綻放。滿開的櫻花樹依偎著蔚藍的四萬十川非常清幽浪漫。前頁的四萬十油菜花田多達1000株黃色花海，盛開於每年3月份。

「桜花の山頂公園」石角尚義。（主辦單位提供）

香川縣－紫雲出山

位於香川縣西側三豐市內的莊內半島上，傳說浦島太郎在這裡打開玉手箱時冒出的白煙升天後變成紫色雲幕而得名。有著瀨戶內海美如水墨畫般的背景襯托，使得紫雲出山四季皆是美景。紫雲出山標高352m，花季較平地稍晚，每年三月底至四月初綻放滿山粉嫩櫻花，六月至七月中則有比臉還大的繡球花，秋冬之際雖非花季，但澄澈空氣中平靜如水墨畫般的瀨戶內海更讓人魂牽夢縈。

高松市-栗林公園櫻花美景。（主辦單位提供）

香川縣－栗林公園

媲美日本三大庭園的栗林公園是國家指定特別名勝，也榮獲「米其林綠色指南-三星殊榮」・建於江戶時代初期，是擁有四百年歷史的迴游式大名庭園。以紫雲山為背景，園內巧妙分佈六個水池及十三座假山，是號稱「一步一景」的75公頃畫布，也是來到四國的必訪景點之一。可在茶室「掬月庭」邊欣賞庭園風景邊品嚐抹茶和菓子，也可於南湖體驗和船以不同角度欣賞庭園之美。

金刀比羅宮。（主辦單位提供）

香川縣－金刀比羅宮

位在香川縣琴平町的金刀比羅宮，是日本人心目中一生必去參拜一次的地方。供奉的金毘羅權獻是農業、興產、醫藥、海上的守護神，是江戶時代地位崇高的神社。表參道上林立著各式土產及美食店家，又以其長長的石階著名，登上御本宮須爬785階樓梯，奧社則需爬1368階，登頂後眺望讚岐平原的遼闊美景十分值得。

香川縣－丸龜城

位於丸龜市內，「丸龜城」有三個日本之最「最高城垣、最小天守、最深水井」亦為現存12座木造天守之一，爬上陡峭的石坡 展望臺遼闊的風景超級心曠神怡！可以預約丸龜城搞笑藝人人力車，帶你周遊丸龜城，一邊停靠拍照點一邊用搞笑段子介紹，非常趣味！

(中時電子報)