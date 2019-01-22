南市調查處衛生局破獲大型中藥偽藥製造工廠

台南市調查處、市府衛生局聯手在安平工業區西南行藥品公司查扣近6公噸未經許可製造的單味中藥粉末。（翻攝畫面）

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中時

台南市調查處、市府衛生局於日前聯手在台南市安平工業區1家西南行藥品公司查獲大型中藥偽藥製造工廠，並當場查扣近6公噸單味中藥粉末與大批生產機具。全案偵訊後，依違反藥事法、販賣偽藥罪嫌移送檢方偵辦。

去年12月市調處與衛生局聯合搜索安平工業區新樂路西南行藥品公司時，當場查獲63歲的郭姓負責人，未經中央衛生主管機關檢查合格、及取得藥物製造許可，也沒有申請衛福部查驗登記取得單味中藥粉末的藥品許可證，卻擅自製造香附、黃芩、大黃、乳香、沒藥、蘇木、赤赭石、滑石、生地、藿香、黃連膠囊、生草烏、生川烏等多項中藥藥品。

專案小組除當場查扣將近6公噸單味中藥粉末外，還一併查扣製造生產的打碎機、粉碎機、研磨機、過篩機、乾燥機、包裝機等機具設備。

衛生局日前稽查發現，西南行雖有工廠登記，也準備申請符合藥品優良製造規範（GMP）的藥廠，但尚未檢查合格，也沒有取得藥物製造許可及藥品許可證，就擅自製造單味中藥藥品。

去年12月衛生局即通報市調查處前往廠區搜索時，當場封存5800多公斤中藥粉末成品。辦案人員還在廠區發現，該公司在研磨梔子粉製程中，曾摻入低筋麵粉；郭某雖解釋梔子粉研磨過程會出油，因此才以每100公斤梔子粉添加2袋（每袋22公斤）低筋麵粉的比例吸收油質，但辦案人員仍依法查扣26袋低筋麵粉。

偵訊時，郭某坦承，該公司已蓋好廠房及硬體設備，目前正準備向衛福部提出GMP藥廠申請，但尚未取得藥物製造許可，製造的各類中藥粉末也都沒有藥品許可證，成品則透過自家經營的生南貿易公司銷售台南、高雄等地的中藥行。郭某也於日前回收已售出的偽藥145公斤，並交給市調處查扣。

(中時 )

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