民代搶當網紅？直播台南虐童 NPO抗議：此風不可長

2019年01月22日 16:07 中時 曹婷婷

台南市議員林燕祝。(曹婷婷攝)

台南接連發生多起虐童案，有民代在臉書直播受理兒虐案的處理過程，此舉引起多個NP0團體認為民代爭相當網紅直播，公然進行公審，此風不可長，今天下午前往台南市議會締交陳情書，表達抗議，直言民代直播公審已涉及個人隱私與受虐兒童權益，要求民代自制。

包括台灣南方社會力聯盟、勵馨基金會、伊甸基金會、林澄輝基金會、性別平等促進會及社工師公會，共同連署，向議會遞交陳情抗議書。

被點名直播的議員林燕祝憤怒喊冤，強調受理整起事件過程，善盡保護當事人隱私之責，但對於社會局與社工面對兒虐慢半拍，感到憤怒，飆罵「如果你們因為這樣要發動500個社工來抗議，我等你們！」

面對林燕祝的發動500人之說，NPO團體表示沒有發動任何社工表達抗議，感到無言。

南方聯盟榮譽理事長卓春英表示，台南市上周發生兒虐事件，議員透過直播方式興師問罪，直播影片雖然都是背面露出，但議員從打電話給社工、家暴防治中心主任、追問個案背景等，所有細節通通在直播上曝光。

她表示，直播內容曝光兒虐個案細節、相關社工人員電話資訊等，已經違反兒少福利法幾個資法，尤其，聽說今天下午又有網紅要帶著家暴婦女季直接到社會局進行直播，揚言「如果不給直播，就要召開記者會。」

卓春英強調，民代變網紅，不顧個人隱私以及兒少的福利，此風不可長，因此發動連署抗議，也將透過與市府開會研商相關因應之道。

(中時 )