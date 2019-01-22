搶著當相公？王金平可望元宵後宣布參選2020大選

前立法院長王金平。（圖/本報系資料照）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜一席「相公說」，引爆熱議！究竟誰是相公？更是外界揣測焦點。前立法院長王金平今(22)赴台南永康餐會，面對詢問是否參選2020總統大選？他首先強調「和」字，接著又表示，在元宵節過後會有明確答案。

高雄市長韓國瑜日前提出「麻將說」，暗喻四人一桌打麻將，有人是差一張牌就「自摸」的「天聽」，有人則是「相公」註定「永遠胡不了牌」。各界對究竟誰是「相公」多所揣測。

當時記者問王金平是否打牌的人都來了？王傻笑稱「我不知道」；問誰是「相公」，王仍笑稱「我不知道，要問問韓市長啊！」記者進一步提問「會是你嗎？還是其他人?」王秒回「應該不至於是我吧！」當記者提問「院長你會打麻將嗎?」王金平立刻神回：「怎麼會不會！這是『國粹』啊！」

今王金平出席國民黨中常委陳宗興舉辦餐會，全場宛如粉絲大會，王不只引來全場歡呼、寒暄家常、親筆簽書，更現場發送春聯。春聯上的「人和則生、家和則旺、國和則興」，也似意有所指。

王金平逐桌敬酒，「總統好！」聲此起彼落。王雖未正面表態，卻也不忘展現大老之風，為角逐台南立委補選的同黨同志謝龍介拉票。同時，站在制高點回應兩岸問題，認為兩岸關係需集思廣益，談出台灣的真正立場，推出代表進行和談，兩岸和平才能實現。

面對究竟是否問鼎2020總統寶座？王金平雖仍不鬆口，卻也不把話說死，表示：「評估尚未成熟，可能在元宵節過後，才有明確的答案。」外界遐想，30年次今已近八旬的王，老驥伏櫪志在千里；元宵過後政壇震撼彈，呼之欲出。

(中時電子報)

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