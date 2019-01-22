首度跨國際平台合作 《我們與惡的距離》全球吸睛

2019年01月22日 16:15 時報周刊 張毓琪

溫昇豪在劇中與賈靜雯有許多精彩對手戲。CATCHPLAY提供

賈靜雯睽違15年後回歸台劇之作《我們與惡的距離》，由名導林君陽執導，金鐘獎得主呂蒔媛編劇，人氣男星溫昇豪與金鐘影帝吳慷仁共同主演，公視、CATCHPLAY與HBOAsia今日聯合宣布，《我們與惡的距離》在CATCHPLAY線上影音及HBOAsia旗下的電視頻道、串流平台和隨選視訊平台上全亞洲播出，亞洲及美國以外區域也將由CATCHPLAY與HBOAsia共同發行，台灣影視再度與國際平台的大幅合作。

扶植台灣影視不遺餘力的公共電視台，對於此次突破性的三方合作，除了表示期待之外，更鼓勵了台灣影視從業人員，公視董事長陳郁秀表示：「2019年旗艦大戲《我們與惡的距離》未播先轟動，公視創紀錄首度與跨國際平台CATCHPLAY及HBOAsia合作，不但彰顯台灣影視作品的製作水準與行銷能力均獲得國際肯定，更象徵台灣影視產業向前再邁進一大步。」

HBOAsia執行長施鵬騌（JonathanSpink）表示：「接續HBOAsia第一部台灣戲劇影集《通靈少女》在台灣以及亞洲的成功，我們很高興能再次為亞洲觀眾帶來可以產生共鳴的台灣優秀作品與故事。隨著《我們與惡的距離》加入HBOAsia亞洲原創大製作的陣容，我們也將會繼續為亞洲和其他地區的觀眾製作最優質的原創作品。」

在發行及投資電影產業成果斐然的CATCHPLAY，近年耕耘數位影音平台並拓展至海外市場成績有目共睹，此次與HBOAsia合作，除了促成這部台灣原創大劇能在HBO頻道被看到之外，也將在台灣、新加坡及印尼的CATCHPLAY線上影音平台讓三地用戶都看得到，經營觸角從電影、數位影音跨足戲劇，亦為CATCHPLAY拓展娛樂版圖相當重要的一步，CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「我們很開心這幾年經營海外市場的努力，能讓我們成為橋梁，將優質的台灣原創內容帶到國際上，也讓CATCHPLAY的線上影音平台除了電影之外，能陸續增加我們精選過的優質戲劇內容，增加用戶的權益。將來也會努力創造更多這樣的國際合作，為台灣的內容產業創造活水，讓更多台灣作品能全球吸睛。」

為了行銷國際市場，在公視與CATCHPLAY及HBO討論過後，決定將《我們與惡的距離》英文片名定名為《TheWorldBetweenUs》，導演林君陽表示：「英文片名中的『Us』與中文片名中的『我們』更直接呼應。」這部劇描述在一椿無差別殺人事件發生後，加害者、被害者及其家屬，以及在旁邊的審判者、辯護者、或是牽連者所有人的故事，大多數人都是好人，但在我們之間這世界的混亂卻考驗著我們，如何放下藩籬，用同理心和諒解對待彼此。

《我們與惡的距離》將於3月24日起，每周日晚上9點在公視、CATCHPLAY線上影音及HBO和HBOHD頻道同步播出，一次播映兩集。

(時報周刊)