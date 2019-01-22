福島核災污水輻射超標2萬倍 環團籲日本放棄排至海洋

2019年01月22日 16:18 中時 王思慧

日本福島核災迄今將近8年，輻射污水問題仍未解決。綠色和平今（22）發布調查報告指出，日本政府及東京電力公司當初選擇最便宜的污水處理方式，採取的除污措施未能有效降低核電廠周邊污水的輻射量，累計超過100萬公噸的輻射污水，部分放射性物質仍超過標準值2萬倍。呼籲日本放棄把輻射污水排放至海洋的計畫，避免對太平洋生態與漁業造成傷害。

綠色和平表示，福島核災後，東京電力公司採用「多核種去除設備（ALPS）」系統進行污水處理，但至今在89萬公噸已處理，且儲存於1000多個儲存桶的污水中，仍有高達80％（75萬公噸）的放射性物質濃度超出官方容許排放到海裡的標準。

輻射污水裡的放射性物質包括銫(cecium)、鈷(cobalt)、鍶(strontium)、銻(antimony)及氚(tritium)。其中6.5萬公噸污水中的「鍶-90」濃度超出安全標準100倍，部分儲存桶甚至出現超標2萬倍的情況。資料更顯示，東京電力公司至少五年前便已發現ALPS系統除污的計畫不如預期，卻隱瞞到去年9月才公開承認此結果。

綠色和平能源專案經理李之安指出，東京電力公司當初在五種可能的除污方式中選擇以ALPS系統處理後於近海排放，完全是基於成本考量，並未採用針對輻射污染物最有效的方式，這些核污水一旦排放至太平洋，首當其衝的會是當地的社群及漁民，對環境更有長遠的傷害。

福島核災去污處理經費也節節升高。截至2017年，這場災難造成的損失高達6兆4千億美金，依照日本經濟研究院2017年的估算，福島核災未來從除役、除污到補償的總花費，恐落在4490至6280億美金之間，福島核災將成為人類史上最昂貴的一次工業災難。

綠色和平強烈要求日本政府不能將輻射污水排入太平洋，也希望臺灣能夠記取前車之鑑，謹慎制定未來的能源規劃。

(中時 )