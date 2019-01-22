資深藝人打鄭麗君！華視：已報警處理　

2019年01月22日 16:22 中時電子報 李家穎 ／綜合報導、中時／ 林淑娟 ／綜合報導、中時／

鄭麗君遭呼巴掌，華視開記者會說明。(影／中時電子報臉書)

今（22）日在108年關懷演藝人春節聯歡餐會，發生資深藝人鄭心儀突打文化部長鄭麗君巴掌的事件，稍早華視總經理暨資深演藝人員基金會董事長莊豐嘉也出面回應該事件，表示已請警方介入，並會了解該藝人的情況。

傳打人的「女警歌手」鄭心儀（本名：鄭惠中）。（圖／中時資料照片）

莊豐嘉表示，鄭心儀事後有和資深演藝人員基金會道歉，但他覺得此風不可長，並杜絕暴力，目前已經報警處理，在場的藝人也相當意外及生氣，大部分的藝人都關心鄭部長狀況。

傳打人的「女警歌手」鄭心儀（本名：鄭惠中）。（圖／翻攝自 Youtube；中時資料照片）

事情發生後，主辦單位並沒有趕走該藝人，據悉，鄭惠中是因為不滿鄭麗君同意去蔣化，才會失控打人，莊豐嘉說，那本來是在非常easy的場合，鄭部長當時正跟勇哥（陳松勇）聊天，突然被打一巴掌，但她恢復蠻快，馬上恢復鎮定。鄭部長雖然沒有受傷，但任何人對於這樣遭遇突如其來的不禮貌動作一定會不舒服，不過她離開前還說希望不要給大家掃興，她身為政務官很有擔當，也應該是釋懷的，可是他們身為主辦單位不可能放任。

他強調，暴力行為不容任何理由，他事後跟這藝人簡單聊過，台灣是有言論自由的地方，她可以抗議、表達不滿，但動手就是不對，不能攻擊人身，「她現在至少人身安全，如果在大陸敢做這種事，人身安全恐怕已經不測。她應該珍惜台灣這樣的言論自由。至於她為什麼要動手，是令人最不解的地方」。雖然鄭惠中向莊豐嘉代表的大會道歉，但莊豐嘉表示，「她最該道歉的，是應該跟鄭部長道歉」。

被問之後還會邀請鄭惠中出席一年三節的餐會嗎？莊豐嘉表示，基金會有會員500人左右，她也是會員之一，沒有差別待遇，但她有此記錄後，未來會先了解。

(中時電子報)