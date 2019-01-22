張泰山宣導交通安全 談味全龍將復活

2019年01月22日 16:44 中時 林欣儀

「森林王子」張泰山擔任交通安全大使，許多民眾搶著跟他合照。（林欣儀攝）

「森林王子」張泰山化身為交通安全大使、22日現身高鐵台中站，吸引許多球迷與他合照並索討簽名球。對於頂新集團前董事長魏應充宣布將重組球隊「味全龍」、張泰山開心強調「希望早日看到紅色旗幟飄揚在球場」，但未來是否接任總教練？他不願多談。

「強棒出擊，酒駕出局！」張泰山應台中市警局烏日分局邀請擔任交通安全宣導大使，搭乘重型機車抵達高鐵台中站，向過路民眾或乘車旅客宣導交通安全，他並透過有獎徵答送出簽名球，有球迷特地趕到現場、還高喊要張泰山擔任味全龍總教練。

對於味全龍將復活，張泰山說，21日與魏應充見面、對方提出讓味全龍重返職棒的想法，且提出未來主場地點、球隊經營方向等許多規畫，顯示魏董已經做了許多準備，而最讓他感動的、就是魏董所說「對不起，讓球迷等那麼久！」，最開心則是從魏董口中說出「中職第五隊以味全龍出發」。

「打了20年，夠了！現在最主要是希望經驗傳承。」針對媒體詢問未來是否復出，張泰山強調，自己已經退休，要將機會留給年輕人，未來最希望做的事是技術與經驗的傳承。他並透露，未來味全龍主場應該會設在六都，但必須等中職核准加入後才會有進一步動作。

是否可能加入教練團或擔任總教練？張泰山強調，目前沒有想那麼多，也尚未與魏董談論這些，這次碰面，只是就自己的想法、希望協助籌組最強的球隊。

(中時 )