高雄前市府蠻幹？議員爆：二階輕軌沒蓋先買30億車廂

2019年01月22日 16:26 中時電子報 邱珮畇

數10名民眾不滿高雄輕軌行經美術館路，致路寬縮減恐影響救護和交通，在美術館路拉布條抗議，要求停工。(中央社資料照)

高雄輕軌第2階段工程擬在大順、建工路口興建平面輕軌，部分當地民眾憂心恐再衝擊原就壅塞的交通，走上街頭陳情。(中央社資料照)

雄市議員邱于軒昨晚在《新聞龍捲風》爆，二階輕軌民怨高漲，韓國瑜一上任時就說過希望二階輕軌停蓋，但現在有一個爛攤子。前市府蠻幹，二階輕軌軌道還沒蓋，就已經核定30億經費購買車廂。(Youtube截圖)

高雄輕軌引起眾多民怨，但高雄市議員邱于軒昨晚在《新聞龍捲風》爆，二階輕軌民怨高漲，韓國瑜一上任時就說過希望二階輕軌停蓋，但現在有一個爛攤子。前市府蠻幹，二階輕軌軌道還沒蓋，就已經核定30億經費購買車廂，現在車廂進來了。而且，一階車廂是西班牙製，二階是法國製，兩個可不可以銜接還不一定。她說，這就是前市府亂花錢的明證!

高雄輕軌第一階段沿著舊有臨港線鐵軌，觀光性質較無爭議，但第二階段行經大順路、美術館路，硬生生設在路中央，勢必造成交通黑暗期，藍綠議員都有意見，尤其在去年年底，大選前敏感時刻，當地民代帶領住戶大動作抗議，才促使美術館輕軌路段停工協商、提變更設計。

去年底媒體便報導，高雄環狀輕軌第二階段統包工程統包商中鋼公司，向法商阿爾斯通（Alstom）採購輕軌車輛，第2列車經過1個多月的海運，去年12月10日運抵基隆港後，13日凌晨4時左右抵達高雄輕軌前鎮機廠，隨即進行車廂卸載作業。輕軌二階車輛由阿爾斯通位於法國拉洛歇爾的工廠製造，已有3列車出廠作業，第3列車預訂1月到高雄。

高雄市議員邱于軒昨晚在《新聞龍捲風》說，進到議會第一天就去調高雄市負債，總數約3299億，將近3300億。她說，選前我們說負債三千億，民進黨說哪有負債3000億，才兩千多億，調出來的資料，血淋淋的就是執政20年換來負債3千億。

邱于軒說，二階輕軌就是前朝政府不顧民意施政的一個成績，把原本的馬路拿來做軌道，為了讓民眾搭輕軌取消停車位，外面的人去美術館附近是找不到停車位的。前高雄市府不顧民怨硬要蓋，第一階段輕軌發現使用率僅20~25%，要蓋二階是不是要跟民眾討論?甚至有美術館民眾拉白布條，說不要二階輕軌。

很多民進黨市議員也承認，二階輕軌要不要蓋有討論空間。邱于軒說，可是前朝市府不是，就直接說要蓋，而且中央政府核定，購買車廂費用30億。軌道都沒裝就要先買車廂，而且一階是西班牙製的，二階是法國製的，所以兩個可不可以銜接還不一定。

邱于軒說，但車廂已經付錢，已經買啦!我們已經付錢了，所以車廂先進來。那天她在議會就問，請問先買車廂是要幹嘛?要不要蓋都不一定，是要做裝置藝術嗎?81億的二階輕軌要蓋、不蓋?民眾都還沒討論好政府應要蠻幹。

戴立綱說，交通部長林佳龍不是說妳們二階輕軌要蓋下去?邱于軒問，林佳龍是高雄人嗎?戴立綱回，中央要地方蓋啊!

邱于軒反問，不去做可行性評估、需求評估，民眾怨聲載道，你硬要蓋嗎?所以韓國瑜一上任就說二階輕軌希望能停蓋，但燙手山芋就是車廂進來了，錢付了，你要怎麼辦?不然就叫林佳龍找一個適合蓋的地方啊!她說，這個就是前面高雄市政府留下的爛攤子，這就是亂花錢的明證啊!

(中時電子報)