失業勞工子女就學補助有譜！侯友宜：全面比照公教人員子女

2019年01月22日 16:38 中時 許哲瑗

新北市長侯友宜今宣布，將透過「補助差額」方式，除了中央勞動部的補助外，勞工局將另外補助失業勞工子女的就學經費，屆時將補助到私立大學3萬5800元、公立大學1萬3600元，等同公教人員子女教育補助，申請條件也從失業6月以上，放寬至1個月以上，預計108學年度上路。

依現行狀況，公教人員子女從國小到大學階段，都有不同金額的就學補助，但失業勞工子女僅針對就讀大專院校階段補助；公教人員就讀公立大學補助1萬3600元、私立大學補助3萬5800元，失業勞工子女公立大學補助1萬2000元、私立大學補助2萬2600元。

新北市議會多年來要求市府編列預算，比照公教人員的子女教育補助，補助失業勞工子女就學經費，但勞工局以勞工權益基金無法負擔為由，遲遲無法編列。

侯友宜表示，為比照公教人員的子女教育補助，市府將運用「差額補助」方式，先輔導失業勞工向勞動部申請補助，新北市勞工局再另外補助公立大學1600元、私立大學1萬3800元，讓補助額度齊一化，屆時失業勞工子女的就學補助，私立大學將補助到3萬5800元、公立大學補助到1萬3600元。

此外，勞工局原規定失業半年內才可申請，也同勞動部規定，放寬至失業滿1個月以上即可申請，預計108學年度上路。

侯友宜指出，全台僅台北市、新北市有針對失業勞工子女，補助就學費用，新制上路後，失業勞工子女就學補助將全面比照公教人員，提供更多就業、創業的諮詢與陪伴。

(中時 )