謝龍介連3次稱「讚！」賴清德這件事 比陳菊有良心

2019年01月22日 16:28 中時電子報 陳儷方

高雄氣爆已經過了4年，46億元的善款差不多用光了，善款的運用方式最近屢遭質疑，比對地震受災的台南，善款42億，全部善後完畢，還剩18億多，台南市政府處理善款的方式，讓一生監督賴清德的謝龍介也忍不住稱讚賴清德，「比陳菊有良心多了」，連豎3次大拇指說讚。

高雄氣爆打官司的結果，竟然是高雄市政府要負最大責任，還拿善款去打官司，花了1億3，其中半數支付了律師費，高達6548萬元。台南市議員謝龍介說，這就是兇手喊抓兇手，氣爆最大責任是高雄市政府，所以兇手是高雄市政府，但竟還拿善款來打官司，導致民眾申請國賠的時間也過了，受災戶才會怨嘆。

謝龍介比對賴清德及陳菊處理災難善款的方式，大讚賴清德比陳菊「有良心多了」，他在《關鍵時刻》政論節目上，對賴清德豎3次大拇指稱「讚」，至少沒亂花，收了善款42億6920萬，到現在花掉24億9百萬，還剩18億多。

網友們對於律師費花了6千多萬，覺得訝異，「為什麼律師費這麼多」、「律師收這麼多錢還打輸（市府40％），根本廢」、「花錢請這麼廢的律師，不如找法扶」、「高市府本身也是被求償的一方，還拿災民的錢為高市府辯護不覺得很奇怪嗎？」、「市政府這樣用，內行人都知道，災民對市府的請求賠償就可以過時效而消滅」。

有網友說提醒，災民虧了，「災民當然虧，他本來同時有善款+賠償」，花錢做裝置藝術也並不每個人都接受，「那個裝置藝術也是用善款喔？天啊！」

(中時電子報)