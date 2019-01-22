農濃半線徜徉花海 彰市幸福花饗音樂祭周六登場

2019年01月22日 17:00 中時 謝瓊雲

彰化市公所本周六（26日）將舉辦「農濃半線～幸福花饗」花海音樂祭，22日上午舉辦宣傳記者會。（謝瓊雲翻攝）

彰化市公所周六將在東區花海舉辦幸福饗宴音樂祭活動，彰化市長林世賢（中）與多位市民代表在宣傳記者會上先體驗吉祥話拓印春聯DIY，提早感受年節氣氛。（謝瓊雲攝）

彰化市公所「農濃半線～幸福花饗」花海音樂祭活動，將26日本周六上午10點至下午3點，在彰化市中彰路256號旁農田登場，活動融合了音樂、咖啡、美食與手作等元素，彰化市長林世賢歡迎闔家、親子同遊，感受這場充滿愛與幸福的年度饗宴！

林世賢表示，為提升花海活動的層次和深度，今年特別邀請多次受邀到國外演出的「彰化菁英傳藝團」，表演高難度的花式扯鈴和傳統武術表演，讓參加民眾欣賞到具國際水準的精彩演出；還請來「超弦室內樂團」演出國人耳熟能詳的的經典曲目。

除了手作體驗活動，包含年節吉祥話拓印、DIY親手作春聯，稻香遊憩區裡體驗創意紮稻草。美麗的波斯菊花海中，更少不了咖啡香，彰化市農會將免費提供香濃的八卦山咖啡、醇美蜂蜜和芋粿等農特產美食，讓民眾賞花、看表演活動之餘，也能充分享受舌尖的美味。

彰化市公所指出，今年花海以東區為基地，活動地點位在田中路135巷及中彰路交會口，正值花海盛開，公所貼心布置拍照手牌，活動舞台上不定時推出的「幸福宣言」和「大聲說愛」時間，鼓勵民眾勇於向家人或情人真情告白說愛，還可獲得限量神秘小禮物。

此外，彰化市清潔隊也在花海音樂祭現場設攤，安排了趣味答題活動，答對就有機會獲得精美的宣導品；參加民眾憑6張108年1-2月份發票，可兌換當地社區手做的環保皂，做公益兼做環保。

(中時 )