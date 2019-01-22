孟加拉鐵娘子不完美獨裁 人民愛又恨

有「孟加拉鐵娘子」之稱的哈西娜（Sheikh Hasina）。(美聯社資料照片)

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中時電子報
編輯/ 、財訊雙週刊文/黃金山

南亞局勢詭譎，地緣政治與宗教衝突是潛在的地雷；但哈西娜領導的孟加拉，卻是近年發展最快速的新興經濟體，她怎麼做到的？

有「孟加拉鐵娘子」之稱的哈西娜（Sheikh Hasina），在2018年底領導孟加拉的人民聯盟執政黨，以壓倒性的勝利贏得國會選舉，囊括了98%的國會席位，成為首位出任4屆總理的領導人。

這是人民聯盟執政黨歡欣鼓舞的大勝利，卻不是完美的勝利─至少16人因選舉而喪生，反對派聯盟指控執政黨使用暴力、恐嚇，以及操控手段影響選舉，要求由超黨派過渡政府，並重新舉行選舉。

國父之女 從政為父親復仇

國際選舉觀察團也指稱選舉有舞弊，歐盟代表認為這是一場「有汙點的選舉」；但哈西娜回應的方法，是扣留報導選舉舞弊的外國媒體記者，選前則將數以千計的政敵逮捕或囚禁。反對派領袖、前總理齊亞（Khaleda Zia），更因貪汙罪被判刑12年入獄。

這是現年72歲的哈西娜領導的孟加拉，充滿矛盾的現況，關於她「專制獨裁」的罵名從沒斷過，但她大打經濟牌又很得人心。投資銀行高盛將孟加拉列名「未來11國」（Next Eleven）新興經濟體中，與南韓、土耳其、印尼、越南、墨西哥等「新金磚」齊名。

哈西娜2008年掌權以來，孟加拉的經濟快速成長，人均所得成長3倍。根據國際貨幣基金IMF統計，孟加拉2017年的國內生產總值為2500億美元，經濟成長率超過7%。

哈西娜致力帶領孟加拉脫離貧窮，公開宣示要「建立一個沒有飢餓、貧困和文盲的金色孟加拉國」，提出二一遠景及數位孟加拉計畫，勾勒建立「孟加拉矽谷」的發展藍圖；她並建立多處經濟特區以吸引外資，成為國際投資者的新樂園，目標要大幅增加中產階級數量；她還修改法律，改善女性童婚的陋習。

哈西娜的使命感來自她的出身，她是孟加拉國父拉赫的女兒。1975年拉赫及15位親屬死於軍事政變，哈西娜當時正在德國度假，才倖免於難。哈西娜後來從政，很大原因是要為父親復仇，並重振家族雄風。

拉攏中國 打造金色孟加拉

然而，孟加拉的人均所得5000美元，屬低收入國家，貧富差距極大，仍是全球的貧窮國家之一。世界銀行的數據顯示，43%的人口每天生活費用不足1.25美元，每年也有數百萬名5歲以下幼童處於營養不良狀態。孟加拉要脫離發展中國家行列，尚有漫漫長路。

但因為孟加拉擁有1.6億人口，是世界人口第8多的國家，又是一塊璞玉。哈西娜領導的政府，著重改善基礎建設，不惜向鄰國印度租賃電力，以解決該國電力嚴重缺乏的問題，目前民生供電已明顯改善，也提升港口的效率，並發展資本市場。

孟加拉在地理位罝處於南亞的中心，東有緬甸為鄰，西為印度，地理上掌握了印度東北地區的出入口，極具戰略價值。其陸地邊界有9成以上都被印度包圍著，但哈西娜近年卻放棄了對印度的過度依賴，積極引進中國經濟的發展模式，與中國有密切往來。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

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