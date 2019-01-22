鄭麗君遭資深藝人呼巴掌受辱 主辦單位致歉並報警處理

2019年01月22日 16:35 中時 林淑娟

莊豐嘉開記者會向鄭麗君致歉。（盧禕祺攝）

文化部長鄭麗君22日中午出席關懷演藝人員春節餐會，當她逐桌敬酒、正與陳松勇寒暄時，突然被資深藝人鄭惠中上前呼一巴掌，鄭麗君當下「啊」了一聲，張大嘴錯愕不已，現場氣氛尷尬。左臉留著明顯巴掌印的鄭麗君，之後仍繼續笑臉迎人跟其他資深藝人繼續敬酒打招呼。離開餐會時被問此事，她沒做任何回應。

鄭惠中打完人後又回到座位上若無其事吃到餐會結束，她受訪時振振有詞表示，「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作！指賞她一巴掌太便宜她了。」被問為何打人，鄭惠中說，因為她（鄭麗君）推動廢除中正紀念堂，「前人種樹後人乘涼，她一點都不感恩，這種人我這樣打她，剛好而已」。而鄭惠中打完人後

華視也於下午四點緊急召開記者會，由華視總經理，也是關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉出面說明，莊豐嘉表示，對於今天年終餐會發生的事件表示非常遺憾也譴責暴力，儘管鄭惠中事後對主辦單位深感歉意，但關懷演藝人員基金會嚴正聲明，尊重任何藝人的個人意見或表述，但嚴正譴責肢體暴力不當行為，同時也向鄭部長致上最高歉意。關懷演藝人員基金會也將報警進行後續法律處理，以維護社會公允。

莊豐嘉表示，鄭部長今天出席餐會時，很多藝人非常歡迎也很高興她的留任，因為她任內為影視圈投入很多心力和資源，她今在餐會上也提出對演藝圈和相關產業的補助及政策，藝人朋友聽了都是非常高興的，她致詞時，也很多藝人來合照留影敬酒，突然發生鄭姓藝人不禮貌行動，讓人措手不及，也感到遺憾，他身為基金會董事長，對於鄭部長遭受的不合理待遇表示致歉，因為沒有盡到保護責任，但暴力就是暴力沒有任何理由，他呼籲警方調查了解背後是有什麼因素。

他說，發生這件事後，多數藝人大多為鄭部長表示不平，替她覺得委屈，還有人心疼到哭了，多數藝人都很善良理性，針對少數個人行為希望被不要過度誇張渲染。

他受訪時表示，有報警請警方處理，因為這是對一個政務官的傷害，此風不可長，「鄭部長或許可以原諒她，但我們做為主辦單位不可以。希望透過調查至少讓事實原委被了解，以杜絕以後類似行為」。

莊豐嘉說，那本來是在非常easy的場合，鄭部長當時正跟勇哥（陳松勇）聊天，突然被打一巴掌，但她恢復蠻快，馬上恢復鎮定。鄭部長雖然沒有受傷，但任何人對於這樣遭遇突如其來的不禮貌動作一定會不舒服，不過她離開前還說希望不要給大家掃興，她身為政務官很有擔當，也應該是釋懷的，可是他們身為主辦單位不可能放任。

他強調，暴力行為不容任何理由，他事後跟這藝人簡單聊過，台灣是有言論自由的地方，她可以抗議、表達不滿，但動手就是不對，不能攻擊人身，「她現在至少人身安全，如果在大陸敢做這種事，人身安全恐怕已經不測。她應該珍惜台灣這樣的言論自由。至於她為什麼要動手，是令人最不解的地方」。雖然鄭惠中向莊豐嘉代表的大會道歉，但莊豐嘉表示，「她最該道歉的，是應該跟鄭部長道歉」。

被問之後還會邀請鄭惠中出席一年三節的餐會嗎？莊豐嘉表示，基金會有會員500人左右，她也是會員之一，沒有差別待遇，但她有此記錄後，未來會先了解。

(中時 )