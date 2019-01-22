雇主欠薪無預警倒閉 勞工墊償高達近50億元

2019年01月22日 16:42 中時 王思慧

年節將近是勞工朋友最需要用錢的時候，但如不幸遇到公司倒閉，老闆又避不見面，拿不到工資、資遣費或退休金時，勞工除透過漫長的強制執行程序求償外，也可以向勞保局申請墊償，渡過難關。勞保局指出，截至去年底為止，墊付金額高達近50億元，且有逐年增加的趨勢。

勞保局普通事故給付組長黃錦儀表示，政府在1986年即設置「積欠工資墊償基金」，目的就是要保障勞工在遇到雇主歇業、清算或宣告破產而積欠工資時受到即時保障。2015年又修法擴大墊償項目，將雇主未依《勞動基準法》（舊制）給付的退休金、資遣費及未依《勞工退休金條例》（新制）給付的資遣費，合計最多6個月平均工資數額，也列入墊償範圍。據統計，截至去年12月底，受益勞工人數已達65533人，墊付金額計49億9220萬餘元，其中墊付資遣費及退休金的勞工人數合計有6747人，金額為4億9953萬餘元。

2018年墊了336家，墊付4.27億元、2017年256家，2.71億元、2016年114家，1.5億元、2015年89家，7330萬，都有逐年增加的趨勢。

黃錦儀提醒，勞工如遇雇主無預警倒閉行蹤不明，有被積欠歇業、清算或宣告破產前6個月工資、舊制退休金或新、舊制資遣費時，請儘速循司法途徑取得相關債權確定證明，並請當地主管機關開具事業單位歇業證明，再併同申請書表與相關佐證資料（如薪資袋、薪資明細表、薪資扣繳憑單、出勤卡、勞動契約等），向勞保局申請墊償。由勞保局就墊償金額範圍內向雇主追償，免去勞工各別向法院聲請強制執行的費用及冗長的強制執行程序。

建議勞工平時要注意自己權益，工作時數、薪資，欠薪證明雇主，都要有主要的憑證，申請墊償若沒有憑證，在認定上就會比較難；通常要花費3個月6個月，甚至要到一年，受理30天內要核墊。

勞保局呼籲勞工平時就要懂得保護自身權益，將勞動契約、出勤及薪資的證明文件妥善保存，一旦發現雇主開始積欠工資，即請雇主出具無法清償證明，以利後續作為爭取相關權益佐證。想瞭解更多相關資訊可至勞保局全球資訊網（http：／／www.bli.gov.tw／）積欠工資墊償項下查詢。​

(中時 )