朱茵化老妝壓住女神 光古屋拍鬼片頻遇怪事

朱茵在古屋拍鬼片，黑暗中驚見不明物體移動。華映提供

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時報周刊
朱茵（右2）為《古宅》化老妝，犧牲不小。華映提供

2019開年恐怖電影大集合的《恐怖影展》集合泰國及香港6部恐怖電影，題材各異，但不變的就是要嚇得觀眾目瞪口呆。香港創作的鬼片一向對氣氛營造特別重視，其中女神朱茵復出影壇，在恐怖電影《古宅》中挑戰從年輕演到白髮蒼蒼，讓她直呼：「演恐怖片也是需要演技的啊。」

《恐怖影展》集合泰國及香港6部恐怖電影，香港電影包括女神朱茵復出作品《古宅》，香港鬼才導演泰迪羅賓執導的《喜怒哀樂》，加上最IN買到兇宅話題的《吉屋》，恐怖氣氛要讓觀眾看得冷汗直流。其中朱茵演出的《古宅》，劇組特別尋覓了一間港式的古老豪宅做為拍攝地點，光是場景就充滿著破敗淒涼的氣氛，讓朱茵一踏進屋內就表示可以很快進入恐懼的情緒。

《古宅》特別邀請朱茵演出，她一改以往甜美可人、仙氣飄飄的紫霞仙子模樣，成了一位苦命媽媽，守著一個大宅院，等待老公及兒子回家，就算這家傳古屋怪事不斷，她還是不肯離開。劇組透露在開攝前二天都有遇到無法解釋的狀況，只要一到屋內拍攝，攝影機便會不停搖晃，直到第三天才恢復正常。朱茵也表示進到大屋裡便會有股寒寒的感受，再加上攝影機事件，讓她愈拍愈心慌；還有一場她一人在被關進漆黑的小房間中，等待時間，她一直感受到有東西在移動，嚇得驚聲尖叫，「之後一定要有工作人員陪我，我才敢在原地等待拍攝。但這角色很有意思，我沒有演過，就算再怕也捨不得推掉啊。」

46歲的朱茵在片中扮演香港演員張繼聰的母親，她才年長對方8歲，張繼聰也笑說：「我們應該要演情侶才對。」所以特別化上特效老妝，演出守在老家等待兒子回家的老母親，她表示一場兒子要外出闖蕩的戲，讓也是身為母親的她感同身受，想到孩子要離開自己，便哭到淚流不止，就連看回放時檢查時，又再觸動心情，再大哭了一場，她說：「我一想到要是我的孩子頭也不回的走了，真的很難忍住不哭。」

提到化老妝時，朱茵笑稱：「我老公黃貫中拍攝專輯封面時，也做過特效石膏模，我有心裡準備了，但在現場看到塗料一層層的蓋到臉上，我突然有種被活埋的感受，很緊張，後來重到要很多人扶住我的頭才能繼續處理。」終於靠著石膏模壓住她的美貌，成為雞皮鶴髮的老太太，讓她大呼太有趣，「雖然花了十個小時，但這個過程的體驗太值得了，很有成就感。」

而香港小生陳家樂前往馬來西亞拍攝恐怖片《吉屋》時，同樣遇到不少怪事，他透露一到馬來西亞準備採排時，都還生龍活虎、精神滿滿，沒想到一正式拍攝，他便開始沒了聲音，過二天又開始發高燒，病到幾乎沒有辦法演出，「最後還冒出智齒，臉都腫了，實在太奇怪了。」但他透露幸好一同演出的前輩龔慈恩、張國強都是香港演員，大家都很照顧他，才讓他能繼續撐下去，把電影拍完。

(時報周刊)

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