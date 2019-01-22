花蓮》奧運小巨人陳長明長眠故土 弟：榮幸與你做兄弟

花蓮前議員陳長明為太魯閣族首位奧運國手，告別式各界哀悼。（翻攝陳長旭臉書）

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馬拉松之王陳長明（左二）年輕時替國征戰，弟弟盼來世再做兄弟。（翻攝陳長旭臉書）
花蓮前議員陳長明1月9日病逝家中，享年64歲。（許家寧翻攝）

花蓮馬拉松名將，第一位參加奧運的太魯閣族、前議員陳長明日前驚傳病逝，21日舉行公祭告別式，昔日的學生號召前來悼念老師，年青時一起練跑的陳長旭懷念兄長「人生的路跑得很光彩」，在他心目中哥哥是永遠的神，約定有緣來世再做兄弟。

警職退休的陳長旭說，哥哥1955年出生於萬榮鄉西林村，小時候每天勤奮從家中跑到學校上學，從初中起拿下全中運金牌開始，代表花蓮獲獎無數，80年代還是國內馬拉松紀錄保持人，「人小志氣高」身高雖僅165公分、體重53公斤，在老外面前也不見懼色。

同為長跑名將的陳長旭受大哥影響投入長跑5年，他後來放棄了，哥哥仍還在跑，津津樂道是兄長擔任吉安鄉宜昌國中體育教師時，為備戰奧運，每天從西林村長跑上下班達120公里，29歲時代表我國參加美國洛杉磯奧運，成為首位參加奧運的太魯閣族人。

選手退役後，陳長明返鄉重執教鞭，作育英才無數，後來克紹其裘當選2屆萬榮鄉長，任滿轉換跑道擔任2屆縣議員，繼續在原鄉服務族人，因此許多過去任教於鳳林國中田徑隊學生，也都前來感謝老師過去紮下的基礎，悼念這位「馬拉松之王。」

去年底陳長明連任議員失利，落選後和家人出國散心，返台卻傳身體不適病逝，享年64歲，昨日萬榮鄉各界到場悼唁，生前陳曾與妻子鍾玉英說，若我死了以後就到我蓋的「家」，而他選擇長眠之地，就是任內排除萬難為鄉民爭取興建的西林納骨塔。

(中時 )

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