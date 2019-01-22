陸發放第三批遊戲版號 騰訊 網易再缺席

2019年01月22日 16:53 工商 黃欣

大陸廣電總局官網22日公布，已下發第三批遊戲版號，總數為93個。其中，騰訊、網易兩大遊戲公司在此次版號下發名單中繼續缺席。

華爾街見聞統計，自遊戲版號審批重啟至今，已經有257款遊戲取得版號（三批版號發放數量分別為80、84、93），其中，行動遊戲238款，網頁遊戲10款，用戶端遊戲8款，遊戲機-PS4遊戲1款。這257款遊戲中未包括騰訊或網易的任何一款遊戲。

2018年12月21日，中宣部出版局副局長馮士新在2018年度中國遊戲產業年會上表示，由於此前申報遊戲存量比較大，需要一段時間來進行消化。幾天後，廣電總局時隔9個月後再次公示國產網路遊戲審批資訊。

新京報報導，雖然版號審批已重啟，但業內人士多持謹慎態度，尤其是8月底新聞出版總署提到的網路遊戲總量調控政策，恐將箝制遊戲行業發展。

國金證券網遊行業分析師裴培最新研報統計顯示，2009～2018年總共核發了19,880款遊戲版號，其中僅2017年就核發了9,368款。但在歷史上，38％的版號都發給了棋牌類遊戲，此類遊戲現在是國家整頓的重點對象；還有31％發給了泛休閒類遊戲。預計每年發放5,000個版號可以滿足市場的基本需求，但目前核發頻率較低。

研報並稱，假設2019年每月核發3～4批，全年可能只有3千個版號，甚至無法解決去年堆積的版號申請。

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