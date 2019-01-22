〈小幸運〉作曲人操刀 徐佳瑩獻唱《一吻定情》主題曲〈真的傻〉

《一吻定情》由王大陸和林允主演。（車庫娛樂提供）

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時報周刊

《我的少女時代》陳玉珊導演新作，王大陸、林允主演的愛情電影《一吻定情》將於今年情人節浪漫獻映。今日公布由金曲歌后徐佳瑩獻唱的電影「追愛版」主題曲〈真的傻〉MV，這歌曲由《我的少女時代》主題曲〈小幸運〉作曲人JerryC操刀譜曲，不僅是陳玉珊與JerryC再度合作。

2015年，陳玉珊執導的首部電影《我的少女時代》掀起了一股粉紅風潮，由田馥甄所演唱的主題曲〈小幸運〉，不僅是華語歌壇第一首在YouTube頻道瀏覽量破億的歌曲(現今瀏覽數已破1.7億次)，華語歌壇處處傳唱，就連韓國歌手IU也曾經在見面會上翻唱此曲，還入圍了金馬、金曲兩大獎，成為叫好又叫座的一代金曲。時隔4年，陳玉珊帶著第二部執導作品《一吻定情》回歸，為了把電影中更純粹的感情悸動表達出來，陳玉珊再次邀請〈小幸運〉作曲人JerryC創作主題曲〈真的傻〉，把為愛痴傻與堅持，那份愛裡最單純的感動帶給觀眾。

改編自漫畫《淘氣小親親》的電影《一吻定情》，曾被多次改編為電視劇，但此為首度海外電影化，講述了勇敢少女原湘琴猛追天才少年江直樹的故事，對直樹來說愛情只是浪費時間，在湘琴表白失敗準備放棄之際，沒想到爸爸居然帶自己搬進了直樹家。一個猛追，一個猛逃，湘琴從高中一路追到大學，兩人上演著甜蜜、爆笑、不可思議的愛情故事。本片將於2月14日情人節在台浪漫獻映。

(時報周刊)

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