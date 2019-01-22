台北燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」亮相 模樣俏皮

2019年01月22日 17:05 中時 吳堂靖

2019台北燈節2月16日登場，繼上周公布燈節主角「豬寶」，北市觀傳局再揭曉主燈「百變豬寶亮晶晶」，高達12公尺，首創數位影像技術，以550萬畫素LED螢幕組合而成，隨著音樂變換造型，包括機械獸、舞獅面具等，模樣俏皮討喜，聲光效果十足。

台北燈節「百變豬寶亮晶晶」將佇立在西門紅樓前，燈節期間每晚7時展演，每半小時1次，每次3分鐘，隨著節奏變化表情，另有「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」等燈區，知名塗鴉藝術家黑雞先生與大腸王也參與活動，將作品融入西門特有的街頭風格，邀請民眾一起體驗塗鴉樂趣！

負責設計北門光雕的藝術家陳怡潔表示，今年將在北門的呈現投影光雕，並搭配音樂、舞蹈呈現「搖擺北門」概念，希望透過光雕投影與演員，演繹舊府城的風華歲月，帶給民眾全新感受。

北市觀傳局長劉奕霆表示，今年燈區範圍沿著中華路一段、北門，首度擴大至台北車站旁的行旅廣場，燈區圍繞台北郵局、大阪商社、撫臺街洋樓等古蹟建築群，希望民眾順帶體驗西區豐富人文意涵。

另外，今年燈節特別結合Google助理，打造專屬導覽系統，只要對著手機喊出「OkGoogle！我要跟台北燈節說話！」就可進入導覽模式，得知重要活動資訊。 2019台北燈節自2月16日到2月24日，詳情可上官網（http：／／2019.lanternfestival.taipei／）查詢。

(中時 )