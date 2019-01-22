高市突檢中油林園廠3項缺失 挨罰24萬

2019年01月22日 17:09 中時 柯宗緯

高市府22日突擊中油林園廠勞檢，被查到多項缺失處罰24萬元。（柯宗緯翻攝）

「先顧公安，再拚發財！」高市勞工局22日聯合勞動部執行春安勞檢，突擊中油林園石化廠，當場查獲施工架、防爆電器及壓力錶不符規定等3項缺失，開鍘24萬罰單，並限期改善，其中1項有立即發生危險之虞，予以停工。

日前中油林園廠發生跳俥事件，昨高市秘書長楊明州協同勞動部次長劉士豪率隊前往該廠突擊檢查。主要突檢重要煉油單位新三輕組，包含有裂解工場、低溫工場、汽油氫化工場等。

勞工局長陳石圍指出，此次查獲3項缺失，裂解工場D1211冷凝罐A03柱旁，施工架有高度落差達1.5公尺，及未設有安全上下設備，遭勒令停工，開出6萬元罰單。

另一缺失則為場區樓梯內轉角防爆燈具，未修復及滲入雨水，開罰6萬元。另在丙烯裂解工場發現裂解壓縮機二級出口冷卻器壓力錶失效，無法正常運件，再罰12萬元。

楊明州表示，石化業要在高雄地區生存，須考量市民安全及民眾對石化廠觀感，否則抗爭及反彈恐怕不可避免，呼籲石化業者加強防災意識。

勞檢處針對其他企業已規畫春安檢查725場次、宣導12場次，除嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，將加重處罰，以確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職災。

(中時 )