俄國反衛星飛彈陣地曝光 可擊落低軌道衛星

俄國說PL-19 Nudol(A235)是反彈道飛彈，而美國認為那是反衛星飛彈。(圖/RT)

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中時電子報

商業衛星圖像顯示，俄羅斯北部普列謝茲克太空港(Plesetsk spaceport, 莫斯科以北約800公里處)，似乎正在興建新的設飛彈陣地，美國情報官員認為，那些飛彈是反衛星武器，可以擊落離地表350~800公里高度的低軌道衛星。

防衛部落格(defence-blog)報導，分析員表示在普列謝茲克部署的是PL-19 Nudol反衛星飛彈(俄國稱A-235)，從照片來看，這個陣地應該是在2016年初就開始建造，目前該基地的西邊似乎已完成的差不多，東邊地點也稍後完成。

俄國前一代的反彈道飛彈A135，大約是1986年部署。(圖/pinterest)

莫斯科方面則說 Nudol是反彈道飛彈系統，是蘇聯時代的A135的後繼者，將會與開發中的S-500，成為未來俄國全面綜合防空攔截系統的主體，可稱的上是俄國版的國家飛彈防衛(GMD)與薩德系統(THAAD)。Nudol在2015年底首次成功通過測試。

但美國情報官員堅信，該系統主要是反衛星任務，它有幾個族系，遠程版本51T6，能夠打擊800公里高度、離基地1500公里的目標；中程版本58R6，可擊中120公里高、離基地距離達1000公里的目標；短程版本53T6M，可獵殺40~50公里高、運行範圍350公里的低目標。遠程反衛星飛彈可能配備核彈頭，而其他族系將配備動能彈頭。

附帶一提，國際太空站運行在400公里高度的低軌道，也就是說，中遠程版本的反衛星飛彈可以打到太空站。

美國電視台CNBC報導說，俄羅斯去年12月曾對新的反衛星飛彈系統進行過一次試驗，飛彈發射17分鐘飛行3000公里(8.6馬赫)，成功飛向目標區域。

(中時電子報)

文章來源：New satellite images show Russian anti-satellite weapon systems

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