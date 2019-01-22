退役消防車退而不休 捐長榮大學成為台南首例

台南市消防局22日捐贈長榮大學1台20年宣告退役消防車，成為台南首例。(曹婷婷攝)

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退役消防車退而不休！台南市消防局22日捐贈長榮大學1台20年宣告退役消防車，台南市消防局第五大隊大隊長黃輝林說，以往消防車退役直接報廢、回收，捐贈消防車給學校是台南首例，消防局、大學攜手培育消防安全人才。

消防車扮演災害發生的重要搶救工具，不過，消防單位向來都是接受各界捐贈消防車，頭一回變成捐贈者。台南市消防局第五大隊昨天將一台1600公升、重7.4噸水箱消防車捐贈長榮大學，提供實務教學之用，成為全市首例。

這部消防車之前是復興分隊編號15的消防車，雖然已經除役，如今卻肩負教學重任，已另一種身分重新上任，「退而不休」。大隊長黃輝林親自將車子鑰匙贈予長榮大學，由副校長黃伯和代表接受，打火弟兄也當場講解、示範如何操作，以利未來校方教學實作應用。

黃輝林說，一般消防車使用年限為15年，欣喜看到退休的消防車有全新的生命，因為，以往除役消防車都只能報廢後拍賣、回收，事實上，消防車的性能無虞，只是救災顯得力不從心，回收報廢不免有點浪費，首次轉贈給大學教學之用，發揮消防車的最大效益，攜手扎根防災教育。

長榮大學安全衛生科學院3年前成立消防安全學士學位學程，目前全台約僅5校設有相關系所，目前該系有160位學生，旨在培育消防設備師、消防設備士等人才，有別於一般公安、職安領域，專攻消防安全、消防設備檢驗，未來也希望針對火場鑑識、廠房消防安全等專業職能培育人才。

職安系主任戴聿彤指出，獲贈消防車將可強模擬防災課程、消防檢修實務、水系統與消防安全設備、化災搶救與緊急應變、消防戰技與戰術等的實務運用，有助提升教學。

(中時 )

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