台中市議會賀卡署名 林士昌議員：新議長能接受嗎？

台中市議員楊典忠今天收到市議會的賀年卡，讓他大感一頭霧水！（陳淑娥攝）

友善列印
中時
台中市議會賀年卡署名，竟是前任正、副議長林士昌與張清照。（陳淑娥攝）

台中市議員楊典忠22日收到議會豬年賀卡，赫見首長署名「議長林士昌、副議長張清照」，他質疑新任正副議長張清照、顏莉敏就職快1個月，這樣的卡片顯得不夠尊重。市議會副秘書長劉淑媚說，因承辦人疏失，對議員表示歉意；更正後的新版已重寄，今年雙份賀卡「懷舊迎新」。

又到寄收春節賀年卡的時候，許多機關單位不免俗以機關首長名義寄送賀卡。楊典忠收到市議會寄來的豬年賀卡，打開一看赫見首長署名竟是「議長林士昌、副議長張清照」？

楊典忠指出，第3屆市議會去年12月25日開始已快1個月，就職當天也選出新任正副議長張清照、顏莉敏，有人用「議會無甲子，寒盡不知年」形容，質疑難道賀年卡寄1個月才到？市議會身為監督單位，又是地方民意機關，公文書、賀卡等文書要更加謹慎。

市議會表示，今年賀年卡在去年11月印製完成，當時正、副議長尚未改選，承辦人就以當時正、副議長署名，按照往例在春節前寄發，未注意到正、副議長已換人；管理上的疏失議會感到抱歉，已重新印製賀年卡，並在22日寄出，「新舊正副議長一起賀年」。

副秘書長劉淑媚說，同仁的疏失造成各議員農曆過年前，都會收到兩份賀卡「懷舊迎新」；未來遇到新、舊任議長、副議長交接時會加強提醒相關單位各個環節，對議員們深表歉意！

(中時 )

高市突檢中油林園廠3項缺失 挨罰… 春節大掃除 台水呼籲提前啟動 錯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。