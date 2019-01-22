台中市議會賀卡署名 林士昌議員：新議長能接受嗎？

2019年01月22日 17:21 中時 陳淑娥 、 陳世宗

台中市議會賀年卡署名，竟是前任正、副議長林士昌與張清照。（陳淑娥攝）

台中市議員楊典忠22日收到議會豬年賀卡，赫見首長署名「議長林士昌、副議長張清照」，他質疑新任正副議長張清照、顏莉敏就職快1個月，這樣的卡片顯得不夠尊重。市議會副秘書長劉淑媚說，因承辦人疏失，對議員表示歉意；更正後的新版已重寄，今年雙份賀卡「懷舊迎新」。

又到寄收春節賀年卡的時候，許多機關單位不免俗以機關首長名義寄送賀卡。楊典忠收到市議會寄來的豬年賀卡，打開一看赫見首長署名竟是「議長林士昌、副議長張清照」？

楊典忠指出，第3屆市議會去年12月25日開始已快1個月，就職當天也選出新任正副議長張清照、顏莉敏，有人用「議會無甲子，寒盡不知年」形容，質疑難道賀年卡寄1個月才到？市議會身為監督單位，又是地方民意機關，公文書、賀卡等文書要更加謹慎。

市議會表示，今年賀年卡在去年11月印製完成，當時正、副議長尚未改選，承辦人就以當時正、副議長署名，按照往例在春節前寄發，未注意到正、副議長已換人；管理上的疏失議會感到抱歉，已重新印製賀年卡，並在22日寄出，「新舊正副議長一起賀年」。

副秘書長劉淑媚說，同仁的疏失造成各議員農曆過年前，都會收到兩份賀卡「懷舊迎新」；未來遇到新、舊任議長、副議長交接時會加強提醒相關單位各個環節，對議員們深表歉意！

(中時 )