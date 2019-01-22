女思念亡母欲尋死　警即時救援

2019年01月22日 17:17 中時 黃國峰

中市一名25歲女子，日前深夜被發現徘徊於永春東三路河邊護攔旁，路過民眾察覺有異報警，中市警局第四分局南屯派出員警到場發現女子已跨越護欄欲跳河輕生，急忙將她拉下，由家人來安撫她的情緒，並通報救護人員送醫救護，才即時阻止憾事發生。

據警方了解，該女子有精神方面困擾，因近日其母親生病過世，頓時失去精神支柱，整日鬱鬱寡歡，日前她騎機車外出散心後，一直沒回家，哥哥擔心妹妹想不開，於凌晨1時許，急忙到派出所報案，員警立即依該女可能去處，加強協尋。

凌晨3時許，民眾報案指有一女子在永春東三路河邊護欄旁徘徊，員警立刻載著哥哥到現場，看見她正要跨越護欄，二名員警合力將她拉到路旁人行道，哥哥抱著她安撫情緒，不過她仍一直哭喊著要跟媽媽一起走，情緒相當不穩定，於是交由救護人員送醫，等她情緒穩定後再返家休息，並通知社政單位後續關懷。

南屯派出所所長周景彬表示，遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助。

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案向警察報案請求協助。

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(中時 )