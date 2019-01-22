網紅「理科太太」說有機蔬菜會吃到大便 農糧署回應了

人氣科普Youtuber「理科太太」一支「吃有機食物真的比較好嗎」影片引起熱議。（網路截圖）

友善列印
中時
農糧署於官方臉書粉絲團「鮮享農YA」貼文澄清。（農糧署提供）
理科太太 - 吃有機食物真的比較好嗎。（影/ 理科太太 Li Ke Tai Tai YouTube）

人氣科普Youtuber「理科太太」去年發布一支「吃有機食物真的比較好嗎」影片，提及買有機蔬菜若不洗乾淨，有可能吃到「菜蟲、微量農藥，還有大便」，引起網路熱議。農委會今（22）日澄清表示，動物糞便或其他雜質，經過肥料發酵後，實際上不會吸收進入植物體，沒有食用安全疑慮。

理科太太去年8月間發布的影片談及有機蔬菜使用有機肥料，不洗乾淨可能吃到動物大便，近日引起網友討論，有網友認為理科太太言論恐使國人誤解國內有機認證情況，農糧署亦於本月17日在官方臉書粉絲團刊登有機專家說法予以澄清。

農糧署澄清引用台灣大學農藝學系暨研究所教授郭華仁文章，文中即指出，理科太太稱有機肥料「就是動物的大便」，事實上現在的規範並不能直接使用（動物糞便），並且我國有機規範要求農藥零檢出，並不像理科太太所舉美國法規允許「低劑量的、合理的農藥殘留」。

農糧署副署長莊老達今日出席「推動農業保險成果發表記者會」，他受訪時也表示，針對蔬果農藥殘留，國內有化學快篩技術，可在很短時間內檢驗出是否殘留農藥，不會有檢驗出卻吃下肚的情形。

並且，有機種植是讓肥料進到土壤，再由植物吸收，動物糞便或其他雜質經過肥料發酵後，實際上不會讓植物吸收進植物體，「安全上不用有疑慮」，只要經過確實清洗，食用上並不會有危險。

(中時 )

女童遭灌高壓氣體致死？ 醫生：… 中市計程車春節收費 每趟次加收5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。