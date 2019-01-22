網紅「理科太太」說有機蔬菜會吃到大便 農糧署回應了

2019年01月22日 17:26 中時 游昇俯

農糧署於官方臉書粉絲團「鮮享農YA」貼文澄清。（農糧署提供）

理科太太 - 吃有機食物真的比較好嗎。（影/ 理科太太 Li Ke Tai Tai YouTube）

人氣科普Youtuber「理科太太」去年發布一支「吃有機食物真的比較好嗎」影片，提及買有機蔬菜若不洗乾淨，有可能吃到「菜蟲、微量農藥，還有大便」，引起網路熱議。農委會今（22）日澄清表示，動物糞便或其他雜質，經過肥料發酵後，實際上不會吸收進入植物體，沒有食用安全疑慮。

理科太太去年8月間發布的影片談及有機蔬菜使用有機肥料，不洗乾淨可能吃到動物大便，近日引起網友討論，有網友認為理科太太言論恐使國人誤解國內有機認證情況，農糧署亦於本月17日在官方臉書粉絲團刊登有機專家說法予以澄清。

農糧署澄清引用台灣大學農藝學系暨研究所教授郭華仁文章，文中即指出，理科太太稱有機肥料「就是動物的大便」，事實上現在的規範並不能直接使用（動物糞便），並且我國有機規範要求農藥零檢出，並不像理科太太所舉美國法規允許「低劑量的、合理的農藥殘留」。

農糧署副署長莊老達今日出席「推動農業保險成果發表記者會」，他受訪時也表示，針對蔬果農藥殘留，國內有化學快篩技術，可在很短時間內檢驗出是否殘留農藥，不會有檢驗出卻吃下肚的情形。

並且，有機種植是讓肥料進到土壤，再由植物吸收，動物糞便或其他雜質經過肥料發酵後，實際上不會讓植物吸收進植物體，「安全上不用有疑慮」，只要經過確實清洗，食用上並不會有危險。

(中時 )