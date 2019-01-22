加駐美大使傳引渡孟晚舟 環時總編酸「比美積極」

加國駐美大使麥諾頓表示，美國將向加拿大政府提出對孟引渡。圖為獲保釋的孟晚舟向當地派出所報到。（美聯社）

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中時電子報

雖然引渡期限將至，但美方至今尚未對加拿大提出引渡華為財務總監孟晚舟要求，但加國駐美大使麥諾頓21日表示，美國將向加拿大政府提出對孟引渡；對此，大陸官媒胡錫進發文抨擊麥諾頓方向錯誤，在引渡問題上「比美國還積極」。

大陸官媒胡錫進22日在微博上抨擊麥諾頓方向錯誤，在引渡問題上「比美國還積極」。（圖擷取自胡錫進微博）

大陸官媒胡錫進22日在微博上表示，從麥諾頓（David MacNaughton）對媒體的談話可以看出，他一直在敦促美國早點引渡孟晚舟，以避免加拿大「代美國受過」。胡錫進說，這位大使做事的方向就是錯的，他的表現反映出，加拿大在引渡孟晚舟的問題上「比美國還積極」；加方在推動形成陸方最不可接受的結局，而不是爭取把引渡孟晚舟的事情「拖黃」。

胡錫進還說，離美方申請引渡孟晚舟的最後時限只剩下10天，而美國政府又處在關門中，「這形成了一個事情有可能不了了之的潛在台階」。加拿大如果真的珍惜同中國大陸關係的話，就應推動事情朝著那個台階移動，而不是不斷催促、提醒美方該落實引渡。他最後直批加拿大、尤其是「那位加駐美大使」看來的確扮演了惡劣的角色。

而環球時報21日發表社評再向加拿大喊話，敦促加方要在最後不到10天裡「有所作為」，儘量實現孟晚舟事件的平穩結案，給陸加關係回到正軌創造機會。

社評稱，加方應美方要求拘押孟晚舟已經50天，美方沒有迅速提出引渡申請，儘管可能存在具體原因，但總體上反映了「美方在猶豫」，圍繞這件事沒有協調好。在此期間，加方承擔此事的大部分壓力，它是可以向華盛頓提出一些抱怨的。這也成為它主動影響事情發展方向的一個理由。

社評警告，如果孟晚舟在臨近1月30日的時候被引渡，「加拿大輸得尤其多」。它等於為美國打了盡可能長的「阻擊戰」，盡了全部美國「小兄弟」的義務。它的損失比一抓孟晚舟就向美國引渡還要大，「美加同盟關係是要求渥太華以這種方式效忠華盛頓的嗎？」

(中時電子報)

文章來源：社评：化解孟晚舟事件，加拿大应有所作为

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