謝龍介：林濁水刺激韓國瑜 只會讓韓成長

2019年01月22日 17:54 中時電子報 丁世傑

國民黨台南市議員謝龍介。（圖／資料照片，謝龍介提供）

對於林濁水在臉書稱讚韓國瑜「厲害了」，「韓國瑜大大宣傳，貨終於大大出去了，一賣到中國就2000多萬，佔了高雄農工産值2.1兆的0.009%，厲害了」，韓國瑜第一時間很感謝林濁水稱讚，後來又說「富貴人家不知基層心聲。」對此，台南市議員謝龍介則表示，「厲害了，我的濁水哥，沒生怨人屁股大」，去刺激韓國瑜，只會讓韓國瑜越快長大。謝龍介也說，「農民再2年就血本無歸，連妻小都要去當」！

謝龍介在中天《新聞深喉嚨》說，林濁水引用的數字沒錯，因為那個貨櫃2000多萬元，占全高雄總產值一點點沒錯，但是「一葉知秋」，已經打通了。過去台灣的葉菜類要拚到大陸是不可能，這是一個開始，只是打通一條血路，「怨無不怨少」。

謝龍介抱不平說，現在來苛責韓國瑜？輸30萬票的在主持行政院院會，贏30萬票的只能列席，起碼選舉時他們的政見要補助下去，現在說甚麼「人助自助」啦，要吃自己賺，謝龍介說，「魚為奔波始化龍」，他早看出韓國瑜「不是池中物」，韓國瑜也不會「虎落平陽被犬欺」，因為高雄人會疼惜他，韓國瑜會把恥笑化成養分，韓國瑜一定會帶領高雄打出一條血路。

謝龍介氣憤指出，他帶農民賣蔬果，還被嘲笑說亂講，「理他們也沒用，別人還在吐口水，我已經帶農漁民去拚血路了」。謝龍介說，大陸百果園總裁余惠勇，5年前有600間店，現在已經有3600間店，他想買台南玉井的愛文芒果，但是愛文早熟，所以謝龍介建議買鳳梨，但大陸鳳梨也很多，所以就帶百果園去台南關廟吃台農17號金鑽。余惠勇稱讚金鑽可以賣，到今年出貨第5年，總共2萬噸。謝龍介指出，他是把通路商直接和農民接頭，沒有在中間賺錢，「這樣還說我亂說，說台南鳳梨沒那麼多」，謝龍介怒罵這些「井底之蛙」，誰都知道台南鳳梨沒那麼多，「我是幫嘉義民雄賣到屏東，通通2萬多噸」。

謝龍介分析，韓國瑜這次會起來，就是因為農漁民反了，過去就是顧佛祖、沒顧肚子，成天喊「台灣獨立、九二共識不能用，獨到現在大家沒飯吃，欲哭無淚」，「2016年沒反是因為口袋還有錢」，到2018年沒錢了，甘苦了，農民說，「再2年就血本無歸，連妻小都要去當」，謝龍介說他聽了很感動，「那我幫你們推銷，但賣多少沒把握」，所以到廣州江南果菜市場，一天交易量4萬噸，連泰國總理也去參觀，希望到大陸賣泰國米、水果，

謝龍介指出，農產品買賣都是民間的，有談政治嗎？有被槍逼嗎？有武警出來說一定要「一國兩制」嗎？

「我們幫農民打通路，苛責韓國瑜要做什麼？」「這些所有苛責，我們都會當成為台灣農民打拚的養分」，謝龍介表示，以後還要去教大陸婦女煎虱目魚肚，配滷肉飯，吃完再來點鳳梨，通路就打開了，為台灣農民行銷有什麼不對？

謝龍介說，林濁水也不用生氣，高雄輸了是民進黨料想之外，去刺激韓國瑜，只會讓韓國瑜越快長大。

(中時電子報)