中市計程車春節收費 每趟次加收50元

2019年01月22日 17:25 中時 盧金足

春節假期長達9天，台中市對春節疏運上緊發條，交通局22日在市政會議專案報告「春節交通疏運計畫」，針對花博交通採取分流措施，建議遊客依長途、中途旅次及市區提出因應，此外，台中市計程車春節收費，每趟次加收50元，以多元的交通規畫，讓民眾快速、安全地返家及外出旅遊。

交通局長葉昭甫表示，春節連假除台鐵、高鐵、各國道客運加開車輛外，市區公車服務不打烊，照常提供服務；國道中部地區容易壅塞路段，春節假期建議用路人可行駛替代道路外，透過區域系統控制適時調整路口號誌時制。

國1豐原至大雅及大雅至台中南下路段、國1大雅至豐原與國3快官出口匝道北上路段部分時間將開放路肩行駛，因應增加的車流。

市長盧秀燕強調，花博將展出至4月24日，美麗展覽為限時景點，從市民免費政策實施以來，平日參觀人數增加34％，預估春節期間將有大量的人潮湧入，市府已做好加開班車、路線調度等相關交通疏運措施，做到「服務不打烊、交通不阻塞」的目標。

葉昭甫呼籲，春節規畫參觀花博的民眾，盡量搭乘台鐵等大眾交通工具前往，建議長途開車民眾南下新竹系統、北上彰化系統可轉國3，再接國4到花博神岡停車場，再乘接駁車至花博園區，中途旅次可南下三義後接台13線，再前往花博。

此外，2月1日0時起至2月10日24時止，計程車春節期間每趟次將加收50元，但未啟用計費表春節費率的計程車，不得額外加收。

(中時 )