詮釋60年代謬思女神 Nico晚年柏林影后壓力大

描述女歌手Nico的電影《NICO，地下絲絨之後》即將上映。（翻面映畫提供）

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音樂電影正夯，關於60年代風靡紐約文化圈的謬思女神Nico晚年生活的《NICO，地下絲絨之後》，女歌手Nico最為台灣樂迷熟悉，Nico美麗的身影、空靈的歌聲吸引了無數追隨者，知名導演費里尼(FedericoFellini)曾邀她演出《甜蜜的生活》、菲利普卡黑(PhilippeGarrel)也為她寫下許多劇本，共同拍攝多部電影。「普普藝術大師」安迪沃荷(AndyWarhol)更為她癡迷，替她量身打造地下絲絨樂團(TheVelvetUnderground)，並設計經典至極的「大香蕉」專輯封面。

與Nico同團的路瑞德(LouReed)、約翰凱爾(JohnCale)亦為她爭風吃醋，李歐納柯恩(LeonardCohen)、門樂團(TheDoors)主唱吉姆莫里森(JimMorrison)、以及滾石樂團吉他手布萊恩瓊斯(BrianJones)也曾先後為Nico寫歌獻唱。電影《NICO，地下絲絨之後》故事背景則聚焦在Nico揮別金迷紙醉，眾聲喧嘩的60年代之後，重新回歸本名「ChristaPäffgen」作單飛演出，展開一連串歐洲巡演過程的晚年人生。

飾演Nico的女主角為去年以《丹麥同居生活》榮獲柏林影展最佳女主角的崔娜蒂虹(TrineDyrholm)，崔娜雖然原本就集女演員、歌手與詞曲創作人等多重身份，不過拍攝過程中為了模仿Nico空靈的嗓音，仍覺得壓力很大，特別做足功課、吃了不少苦頭，尤其是Nico晚年的歌聲清透卻又帶滄桑的氣息，辨識度極高、難以揣摩，崔娜將Nico出道以來出過的唱片專輯一聽再聽，反覆練習後才找到發聲訣竅，整部片裡的歌曲皆由崔娜親自重新演繹，維妙維肖的演出，不僅獲得廣大Nico歌迷的一致好評，電影原聲帶也完整收錄崔娜所翻唱的版本。

《NICO，地下絲絨之後》榮獲義大利電影金像獎最佳原創劇本、最佳化妝、最佳音效、最佳髮型設計獎四大獎，劇本兼具忠實度與戲劇性，完全說服曾經歷過60年代地下文化浪潮的美國資深影評人們，並於知名影評網站「爛番茄」開出91％新鮮度的高分，電影將於2月14日在台上映。預售票請洽博客來售票網：https：／／reurl.cc／QWdEq，更多電影詳情請洽翻面映畫粉絲專頁：https：／／www.facebook.com／BsideFilmTW。

(中時 )

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