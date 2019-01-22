鄭麗君被呼一巴掌 吳思瑤疾呼：痛在全台灣社會心裡

2019年01月22日 17:37 中時電子報 邱珮畇

華視今(22日)舉辦關懷演藝人員春節聯歡餐會，文化部長鄭麗君也出席致詞，不過她在逐桌敬酒時，被資深藝人鄭惠中打一巴掌，據悉，鄭惠中是因為不滿鄭麗君同意去蔣化，才會失控打人。民進黨立委吳思瑤在臉書痛心表示「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡」。

文化部長鄭麗君今(22日)出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時竟遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，鄭惠中接受專訪時說，對於鄭麗君推動去蔣化懷恨在心，對方不懂感恩，「打她只是剛好而已」。鄭麗君當場錯愕，事後在臉書反擊「個人受辱事小，但臺灣得來不易的民主不容受到傷害」。

民進黨立委吳思瑤也在臉書痛心表示「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡。」她 說，看到即時新聞，就是憤怒更是心疼。可以想像麗君部長當下的驚嚇與無奈，好想好想給麗君一個大大的擁抱。（真希望可以在現場「保護」她）

吳思瑤說，在最自由民主的台灣，卻用最不文明的暴力方式表達意見，國人應該同聲譴責。最後更標記，「轉型正義不等於去蔣化！去蔣化也不等於轉型正義！」這樣的施暴及背後代表的意識形態謬誤，正凸顯了轉型正義的迫切需要，從教育下手建立正確認知，更是刻不容緩的任務。

吳思瑤最後說，她要以最大的力量支持麗君部長，轉型正義是重要的時代使命，非推不可，沒有退路。

(中時電子報)