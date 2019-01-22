中市府春節不打烊 1999窗口跨局處即時協助

台中市長盧秀燕宣布，台中市府啟動春節不打烊服務，透過1999一碼通專線，建構社會安全網，讓民眾過好年。（盧金足攝）

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春節連假即將到來，台中市長盧秀燕22日宣布台中市府啟動春節不打烊服務，透過1999一碼通專線，由各局處結合民間力量提供協助，建構完整社會安全網，讓市民平安過好年。

準社會局長李允傑指出，市府透過1999一碼通專線提供單一窗口服務，市府局處結合民間力量，建立弱勢民眾社會安全網絡，提供經濟、安全、健康等協助。

春節服務不打烊，巿府也在春節前連結民間資源，陸續啟動預防性服務措施，包括寒冬送暖活動及「溫馨快遞－愛心關懷您計畫」，各類生活補助、津貼及低收入戶春節慰問金，將於1月25日發放。

衛生局長曾梓展指出，執行「台中市年節食品複合稽查專案」，第一階段年節食品共抽驗200件，抽驗結果僅一件高麗菜乾漂白劑檢項超標，全年抽驗不合格率降到0.7％。

盧秀燕強調，市府衛生、社會、環保、交通等局處在春節期間均有派員輪值，市民過好年可以說是少數人犧牲得來的，為讓每個市民都幸福安全，市府絕不「行禮如儀」，實際守護台中這個大家庭。

除了不打烊服務，市府加強虐兒與家暴預防措施，盧秀燕提醒，寒假開始，孩子們離開老師們的視線，希望相關單位結合民政、社工、學校系統等與家戶接觸較密集的區里長、社工人員、老師等加強防範。

(中時 )

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