北市文化局SOP難產 藍綠議員批「柯文哲要求太強硬」

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為提升台北城市美學，台北市長柯文哲要求所有工程預算提撥1％來打造公共藝術，希望文化局統合執行，並提供SOP，但文化局礙於現行法規無法執行，多次與柯文哲溝通無效，一拖4年毫無進展，藍綠議員昨痛斥柯市府「公共藝術有法定流程，柯文哲要求太強硬」，質疑「柯要讓文化局變成血淚文化局嗎？」

柯文哲貫徹「SOP」精神，上任第二年計畫將公共藝術結合城市美學，希望各機關將藝術經費交由文化局統籌，但工程計畫的公共藝術依法由各機關分別處理，文化局認為現有法規與執行面不符，數度在晨會與柯文哲討論，柯仍希望由文化局擔任統籌機關，日前還公開譴責「文化局一個SOP花3年寫不出來」。

民進黨議員許淑華表示，柯文哲的要求太過強硬，SOP訂得太多，質疑「根本沒辦法真的落實或改變」，北市各局處藝術經費一年約1億，文化局根本沒有人力消化，不需要一天到晚把SOP放在嘴上，「執行力比較重要，流程不需要太多」。

國民黨議員王鴻薇則痛罵，柯文哲過去就被批評不懂藝術，若要求文化局管理所有公共藝術費用，那麼文資、教育相關的人力就不足，公共藝術有法定流程，不可能用現有人力做加倍的事情，痛批「要讓文化變成血淚文化局嗎？」

由於經費難以由文化局統一管理，目前文化局有安排城市美學小組，由柯文哲擔任總召，文化局副局長李麗珠擔任副召集人，但運作1年多下來實際需求不多，文化局後續將成立顧問團，推薦專家學者給需要的機關做諮詢。

北市政府發言人劉奕霆則簡短回應，文化局對此案仍在內部討論中，並會再提案至市長室晨會報告。

(中時 )

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