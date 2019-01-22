嚴重威脅航母 美加速開發反高超音速裝置

2019年01月22日 17:41 中時電子報 盧伯華

中俄部署高超音速導彈，美航母遭受嚴重威脅

美國國防高等研究計劃署(DARPA)已公開對外徵集應對高超音速武器威脅的「創新解決方案」，而由於美國擔憂俄國與中國正在部署的高超音速武器對其導彈防禦系統與航空母艦已構成重大威脅，因此要求新開發的攔截裝置必須在2020年就進行測試。

據《權威戰士》(Warrior Maven)網站報導，DARPA將這種先進攔截器稱之為「反高超音速」(counter-hypersonics)裝置，它是用來對抗飛行速度超過5馬赫滑翔載具的攔截器。

高超音速武器是一種由彈道導彈助推的高空滑翔武器，例如俄羅斯總統普丁所指將在今年部署的「先鋒」高超音速導彈，聲稱是傳統導彈防禦系統無法防禦。而中國與美國也正在開發類似的高超音速滑翔載具。

報導說，DARPA徵求對付這種滑翔載具的技術，並希望在2020年進行測試，如此急迫的主要原因是高超音速載具能穿透美國的導彈防禦系統，也能突破航空母艦的防禦體系，更令人擔憂的是，它可以用常規彈頭就能打擊高價值軍事目標，例如美軍的洲際導彈發射基地，而這些目標以往被認為只有核武器才能摧毀。

報導指出，DARPA希望這種應對高超音速技術必須是「創新的解決方案」。這話說起來輕鬆，現在要擊落彈道導彈就已經很難了，若要擊中高超音速滑翔載具，可以說難上加難。

簡單來說，滑翔載具不會像洲際彈道導彈穿出大氣層，它是在大氣層邊缘利用空氣稀薄阻力極小的環境將載具加速到極高的速度，這種高速使它在進入大氣層後不易被用於防禦彈道導彈的雷達偵測到。洲際彈道導彈是在可預測的路徑上以23馬赫穿過大氣層進行攻擊，但是高超音速滑翔載具本身具有機動性，使得攔截器更難以擊中它。攔截彈道導彈常被比擬作「用子彈擊中子彈」，那可以想像一下，如果這顆子彈還會閃避，就知道要擊中的難度有多高。

報導說，反超高音速攔截器遇到的問題比彈道導彈更多，最大的問題是它還有機動性，它很難被追蹤，因此無法規劃攔截路線。美國智庫蘭德公司的工程師納科吉(George Nacouzi)表示，在現有大氣層內攔截系統來說，高超音速滑翔載具的飛行高度太高難以偵測，而對遠程預警雷達而言，它的飛行高度又太低，很難早期探測並跟蹤。

納科吉認為，要擊落高超音速載具或許可以使用密集部署的偵測系統，搭配高性能攔截器，以後也可以考慮用雷射砲之類的高能武器。美國已經開發攔截彈道導彈的類似解決方案，但它們還有缺點：雷射的效能會受天候影響，做為偵測系統的武裝無人機或飛機不斷在別國上空盤旋更可能引發戰爭。

當然，卡內基國際和平基金會的軍控專家阿克頓(James Acton)認為，雖然速度很快，高超音速武器仍可能被反導系統摧毀，例如目前已經部署的「薩德」終端高空區域防禦系統(THAAD)。問題在於薩德是用於保護小範圍特定區域，如果要覆蓋整個美國，經費上太過昂貴。

報導認為，以目前的技術來說，完全阻止高超音速武器似乎是不可能，但是如果只是降低它的命中機率，反高超音速攔截器還是有相當價值。DARPA發出的通知已表明，關鍵是在威懾力量，要讓對手在任務成功率上造成極大的不確定性。這種說法的意思是：反高超音速防禦並不一定要摧毀每一個來襲的滑翔載具，而要讓對手不確定哪些滑翔載具可以躲過攔截。就像防彈衣只能阻止50%的子彈射擊，但開槍的人無法確定子彈是否會擊中重要部位。

報導最後說，這種觀念正是冷戰以來核子威懾最重要的戰略理論基礎，亦即第一次核攻擊可以摧毀敵人的大部分核導彈和轟炸機，但發動攻擊者無法確定對方是否會留下足夠的核彈來進行毀滅性的報復。然而，導彈防禦最大弱點是攻擊方需要的進攻武器成本要比防禦方的攔截武器成本低得多，高超音速導彈防禦是否合乎經濟要求，恐怕還有待觀察。

(中時電子報)