高中木棒》打倒負面情緒！ 林子崴飆生涯首完投完封勝

2019年01月22日 17:50 中時電子報 鍾亞芳 /高雄報導 /高雄報導

穀保家商今天（22日）頂著輸不得的壓力，臨時變動先發輪值，由林子崴掛帥登板，他不負教練期望投出好表現，完投9局只被擊出1支安打飆出9三振無失分，以生涯首場完投完封勝助隊以2比0擊敗玉里高中，拿下關鍵勝利。

雖然林子崴此役直到比賽後段才被擊出安打，但首局卻因1次保送及2個守備失誤被攻佔滿壘，當時他情緒明顯受到影響，教練團喊了暫停上前溝通，隨後林子崴就順利化解失分危機。

林子崴透露，因今天這戰非贏不可，昨賽後教練團就決定將先發投手由林吳晉瑋換成他，「可以先發我很開心，因為最近狀況調整得不錯，不過今天不但不能輸，教練也下達不能失分的指令，壓力有點大，我昨晚也睡不太好。」

談及第一局遭遇的滿壘危機，林子崴表示，當時盡量放慢節奏，也對自己說沒關係，不要過於在意失分，「教練讓我投是信任我，我要冷靜的面對打者。」他說。

穀保總教練周宗志說道：「因為子崴投球比較穩定、能吃的局數較長，所以今天讓他先發，很開心他有完成教練交代給他的任務。」不過他也提到：「子崴在場上容易因好壞球判決及守備影響情緒，這也是我們希望他可以持續成長的地方，還好經過暫停後他能穩住自己的情緒。」

這是林子崴生涯首度完投完封勝，他自認比賽前半段控球不錯，「不過第7局有點沒力，所以被打了1支安打。」他以111球完投9局其中6局演出三上三下，全場只被擊出1支安打，飆出9次三振、另有2次四壞保送無失分，「今天的完投算是完成人生的小目標，下一個小目標就是希望今年可以中國手！」林子崴說。

(中時電子報)