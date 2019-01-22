高中木棒》打倒負面情緒！ 林子崴飆生涯首完投完封勝

穀保家商投手林子崴此役完投9局只被擊出1支安打、投出9次三振無失分，拿下生涯首場完投完封勝。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/高雄報導

穀保家商今天（22日）頂著輸不得的壓力，臨時變動先發輪值，由林子崴掛帥登板，他不負教練期望投出好表現，完投9局只被擊出1支安打飆出9三振無失分，以生涯首場完投完封勝助隊以2比0擊敗玉里高中，拿下關鍵勝利。

從先發投手變指定打擊 林吳晉瑋敲致勝打點

雖然林子崴此役直到比賽後段才被擊出安打，但首局卻因1次保送及2個守備失誤被攻佔滿壘，當時他情緒明顯受到影響，教練團喊了暫停上前溝通，隨後林子崴就順利化解失分危機。

林子崴透露，因今天這戰非贏不可，昨賽後教練團就決定將先發投手由林吳晉瑋換成他，「可以先發我很開心，因為最近狀況調整得不錯，不過今天不但不能輸，教練也下達不能失分的指令，壓力有點大，我昨晚也睡不太好。」

談及第一局遭遇的滿壘危機，林子崴表示，當時盡量放慢節奏，也對自己說沒關係，不要過於在意失分，「教練讓我投是信任我，我要冷靜的面對打者。」他說。

穀保總教練周宗志說道：「因為子崴投球比較穩定、能吃的局數較長，所以今天讓他先發，很開心他有完成教練交代給他的任務。」不過他也提到：「子崴在場上容易因好壞球判決及守備影響情緒，這也是我們希望他可以持續成長的地方，還好經過暫停後他能穩住自己的情緒。」

這是林子崴生涯首度完投完封勝，他自認比賽前半段控球不錯，「不過第7局有點沒力，所以被打了1支安打。」他以111球完投9局其中6局演出三上三下，全場只被擊出1支安打，飆出9次三振、另有2次四壞保送無失分，「今天的完投算是完成人生的小目標，下一個小目標就是希望今年可以中國手！」林子崴說。

(中時電子報)

花蓮》奧運小巨人陳長明長眠故土… 影》挑戰成功還丟分？他輸球爆走…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。