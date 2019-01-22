《中時晚間快報》柯韓正面對決 韓站台挺陳炳甫

2019年01月22日 17:46 中時電子報 綜合報導

◎柯韓正面對決 韓站台挺陳炳甫

「柯韓對決」正式浮上檯面！北市士林大同立委補選在即，國民黨候選人陳炳甫日前力邀高雄市長韓國瑜站台，但韓有要事不克前往，陳本來也說改以視訊或影片祝福打氣，但今（22）日韓國瑜突然決定北上助陣，被外界視為與柯P的政治勢力另類對決。

◎加拿大駐美大使：美將正式請求引渡孟晚舟

外媒先前報導，美國尚未提出引渡中國電信巨頭華為公司財務長孟晚舟案的正式要求，30日是截止期限。不過今日美國馬上表示，將正式啟動程序，向加國請求引渡「華為公主」孟晚舟。外界質疑是否因為美國現在政府關門影響進度，美國司法部日前表示，聯邦政府局部關門的現況，不影響請求加國引渡孟晚舟的文件準備。

◎流感疫情拉警報 重症病例創單周新高

國內處於流感流行期，近期受強烈大陸冷氣團影響，流感病毒更加活躍，尤其北台灣疫情一片「紅通通」，全台上周一口氣新增57例重症、3人死亡，重症病例創下單周新高，本流行季累計294例重症也是5年來同期最多。

◎不滿同意去蔣化 鄭麗君遭資深藝人呼巴掌

文化部長鄭麗君22日中午出席關懷演藝人員春節餐會，當她逐桌敬酒、正與陳松勇寒暄時，突然被資深藝人鄭惠中上前呼一巴掌，鄭麗君當下「啊」了一聲，張大嘴錯愕不已，現場氣氛尷尬。左臉留著明顯巴掌印的鄭麗君，之後仍繼續笑臉迎人跟其他資深藝人繼續敬酒打招呼。離開餐會時被問此事，她沒做任何回應。

(中時電子報)