公視、CATCHPLAY、HBOAsia跨平台台劇 《我們與惡的距離》全球看得到

2019年01月22日 17:47 中時 潘鈺楨

溫昇豪演出《我們與惡的距離》。（CATCHPLAY提供）

由名導林君陽執導，金鐘獎得主呂蒔媛編劇，女神賈靜雯、人氣男星溫昇豪與金鐘影帝吳慷仁共同主演的戲劇《我們與惡的距離》，將確定由公共電視台、電影發行商CATCHPLAY與HBOAsia聯合推出，在CATCHPLAY線上影音及HBOAsia旗下的電視頻道、串流平台和隨選視訊平台上全亞洲播出，亞洲及美國以外區域也將由CATCHPLAY與HBOAsia共同發行。

《我們與惡的距離》為賈靜雯睽違15年後回歸台劇之作，為了行銷國際市場，在公視與CATCHPLAY及HBO討論過後，決定將《我們與惡的距離》英文片名定名為《TheWorldBetweenUs》，導演林君陽表示：「英文片名中的『Us』與中文片名中的『我們』更直接呼應！」這部劇描述在一椿無差別殺人事件發生後，加害者、被害者及其家屬，以及在旁邊的審判者、辯護者、或是牽連者所有人的故事，大多數人都是好人，但在我們之間這世界的混亂卻考驗著我們，如何放下藩籬，用同理心和諒解對待彼此。

公視董事長陳郁秀表示：「2019年旗艦大戲《我們與惡的距離》未播先轟動，公視創紀錄首度與跨國際平台CATCHPLAY及HBOAsia合作，不但彰顯台灣影視作品的製作水準與行銷能力均獲得國際肯定，更象徵台灣影視產業向前再邁進一大步！」

HBOAsia執行長施鵬騌（JonathanSpink）表示：「接續HBOAsia第一部台灣戲劇影集《通靈少女》在台灣以及亞洲的成功，我們很高興能再次為亞洲觀眾帶來可以產生共鳴的台灣優秀作品與故事。隨著《我們與惡的距離》加入HBOAsia亞洲原創大製作的陣容，我們也將會繼續為亞洲和其他地區的觀眾製作最優質的原創作品。」

CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「我們很開心這幾年經營海外市場的努力，能讓我們成為橋梁，將優質的台灣原創內容帶到國際上，也讓CATCHPLAY的線上影音平台除了電影之外，能陸續增加我們精選過的優質戲劇內容，增加用戶的權益。將來也會努力創造更多這樣的國際合作，為台灣的內容產業創造活水，讓更多台灣作品能全球吸睛。」

《我們與惡的距離》將於3月24日起，每週日晚上9點在公視、CATCHPLAY線上影音及HBO和HBOHD頻道同步播出，一次播映兩集。

(中時 )