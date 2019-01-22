「去蔣化是不是也要去日化？」鄭惠中只為打鄭麗君道歉

2019年01月22日 17:48 中時電子報 吳玫穎 、 廖映翔 、中時/ 林淑娟 、中時/

直擊／文化部長鄭麗君當眾遭資深藝人鄭惠中偷襲甩巴掌，當事人鄭惠中在議員陪同下做出回應

資深藝人鄭惠中因不滿去蔣化，今日在「關懷演藝人員春節聯歡餐會」痛甩文化部長鄭麗君一巴掌，她稍早在市議員應曉薇陪同下召開記者會，只願意為打鄭麗君一巴掌道歉，但不願為去蔣化一事道歉。

鄭惠中在記者會上表示，我鄭惠中因為鄭部長與執政黨的去蔣化政治主張，一時情緒激動、失控，惠中願意在此向鄭部長表達歉意。她坦言自己今天行為當然是不對的，但對鄭部長及執政黨的去蔣化，至今仍深感憤怒與不滿，「去蔣化就是否定歷史，要去蔣化是不是也要去日化呢？」

鄭惠中強調：「我願意為今日行為道歉，但是我不願意為去蔣化一事道歉。」她認為去蔣不是台灣人民共識，鄭麗君身為文化部長未傾聽人民意見，推動去蔣化，撕裂台灣人民情感，鄭惠中再度強調她絕不會為去蔣化道歉。會後鄭惠中將由應曉薇陪同赴警局說明。

被問是否臨時起意？她說，過去曾有過這念頭，在報紙上看到她要拆除中正紀念堂時。過去兩人沒有接觸過，今天是第一次見面，因為衝動、內心不滿才有此行為，「也有很多人跟我一樣想法，這是不對的」，雖然她中午打完後受訪時曾說「打一巴掌算便宜她了」，但記者會上否認自己說過這句話。

鄭惠中中午在餐會打完人後又回到座位上，若無其事吃到餐會結束，她受訪時振振有詞表示，「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作！指賞她一巴掌太便宜她了。」被問為何打人，鄭惠中說，因為她（鄭麗君）推動廢除中正紀念堂，「前人種樹後人乘涼，她一點都不感恩，這種人我這樣打她，剛好而已」。

(中時電子報)