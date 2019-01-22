「去蔣化是不是也要去日化？」鄭惠中只為打鄭麗君道歉

鄭惠中召開記者會向鄭麗君道歉。(廖映翔攝)

友善列印
中時電子報
、中時/
直擊／文化部長鄭麗君當眾遭資深藝人鄭惠中偷襲甩巴掌，當事人鄭惠中在議員陪同下做出回應

資深藝人鄭惠中因不滿去蔣化，今日在「關懷演藝人員春節聯歡餐會」痛甩文化部長鄭麗君一巴掌，她稍早在市議員應曉薇陪同下召開記者會，只願意為打鄭麗君一巴掌道歉，但不願為去蔣化一事道歉。

專輯》文化部長鄭麗君遭掌摑 引發軒然大波

呼鄭麗君巴掌！資深藝人鄭惠中道歉了
為打鄭麗君道歉 鄭惠中改口：沒說打一巴掌是便宜她

鄭惠中在記者會上表示，我鄭惠中因為鄭部長與執政黨的去蔣化政治主張，一時情緒激動、失控，惠中願意在此向鄭部長表達歉意。她坦言自己今天行為當然是不對的，但對鄭部長及執政黨的去蔣化，至今仍深感憤怒與不滿，「去蔣化就是否定歷史，要去蔣化是不是也要去日化呢？」

鄭惠中強調：「我願意為今日行為道歉，但是我不願意為去蔣化一事道歉。」她認為去蔣不是台灣人民共識，鄭麗君身為文化部長未傾聽人民意見，推動去蔣化，撕裂台灣人民情感，鄭惠中再度強調她絕不會為去蔣化道歉。會後鄭惠中將由應曉薇陪同赴警局說明。

被問是否臨時起意？她說，過去曾有過這念頭，在報紙上看到她要拆除中正紀念堂時。過去兩人沒有接觸過，今天是第一次見面，因為衝動、內心不滿才有此行為，「也有很多人跟我一樣想法，這是不對的」，雖然她中午打完後受訪時曾說「打一巴掌算便宜她了」，但記者會上否認自己說過這句話。

鄭惠中中午在餐會打完人後又回到座位上，若無其事吃到餐會結束，她受訪時振振有詞表示，「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作！指賞她一巴掌太便宜她了。」被問為何打人，鄭惠中說，因為她（鄭麗君）推動廢除中正紀念堂，「前人種樹後人乘涼，她一點都不感恩，這種人我這樣打她，剛好而已」。

(中時電子報)

不滿同意去蔣化 文化部長鄭麗君遭資深藝人呼巴掌
掌摑鄭麗君 鄭惠中還原過程「她臉上可能留我指痕」
資深藝人打鄭麗君！華視：已報警處理　
痛甩鄭麗君巴掌 艷星鄭惠中何許人？昔坎坷過往起底
公視、CATCHPLAY、HBOAsia跨平台… 羅時豐打牌贏170萬歸功新手運！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。