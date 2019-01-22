億光基金會慷慨解囊 捐贈200萬元給社福團體

2019年01月22日 17:55 工商 李淑惠

億光電子及億光基金會在歲末寒冬之際，對18個社福團體慷囊，總計捐贈200萬元，億光扶持弱勢團體的文化已經由來已久，22日億光董事長葉寅夫及其夫人聲樂家簡文秀，出席一年一度的億光歲末感恩餐會，受贈的社福團體也應邀出席。

億光電子及基金會為感謝許多志工朋友們，一起為社會許多公益活動的努力與支持，更希望在春節前一個月，繼續將這份誠摯的愛散播至社會各個角落，因此億光電子及基金會每年春節前，會略盡微薄之力，捐贈200萬給數個急需幫助的社福團體，今年有18個團體。億光電子葉寅夫董事長特別提到，很多社福團體位居偏鄉，顯少人熟知又加上交通及資訊不足情況下，籌募經費相當艱鉅，急需有更多善心的朋友們挹注及關懷。

其中五個受贈單位代表，特別親自前來致謝。「利伯他茲教育基金會」進入各大校園及監所，做為犯罪預防、反毒宣導暨生命教育的先鋒；「兒童發展早療協會」致力於發展遲緩和先天疾病孩子的早期療育工作，倡導早期發現、早期介入；「藍迪兒童之家」收容失親、無依、疏忽、受虐的兒童及少年，提供一個「藍」天綠地溫馨和安全的環境，藉以啟「迪」孩子的未來；「失智老人社會福利基金會」提供失智症長者綜合持續性之照護；「周大觀文教基金會」協助包括身心障礙者、癌童、罕見疾病者以及為生命搏鬥者，著重生命無限可能的鼓勵。

另外還有安得烈慈善協會、小草書屋、大觀自救會、兒童癌症基金會、新北市武當道教研究協會、嘉惠啟智教養院、創世基金會羅東分院、道生聖樂學院、、陽光社會福利基金會、運動神經元疾病病友協會(漸凍人協會)、自閉兒社會福利基金會、脊柱側彎關懷協會、福和愛心關懷協會等共18個團體。

(工商 )