影》挑戰成功還丟分？他輸球爆走怒砸球袋

西班牙選手布斯塔因為關鍵爭議判決掉分，也因此兵敗如山倒地輸了比賽，因此怒砸球袋洩氣。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2019澳洲網球公開賽男單16強戰，日本好手錦織圭和西班牙選手布斯塔上演一場超過5小時的五盤大戰，兩人決勝第五盤拚到搶十局，原本領先的布斯塔因為一次關鍵爭議判決影響心情，從8：5領先變成5：10吞敗，輸球當下怒摔球袋出氣，拒絕和主審握手。

布斯塔在第五盤搶十局原本8：5領先，距離澳網8強只剩2分，但接下來布斯塔在準備聽牌的第14分，回球擦網落地，這實線審喊出界，不過錦織圭也擊球並打出一記致勝球，布斯塔提出鷹眼挑戰，顯示布斯塔的回球在界內，但主審還是把分數判給錦織圭，布斯塔挑戰成功卻丟分。

布斯塔(前)和主審因為關鍵判決起爭執。(美聯社)

這爭議性的一分影響布斯塔應戰心情，就此連丟5分、把到手一半的勝利拱手讓人，比賽結束時他仍難以平復怒氣，摔了球袋、拒絕和主審握手，離開球場時邊走邊吼叫。

不過布斯塔離開球場後冷靜下來，受訪時為自己情緒性的反應道歉，「經過5小時奮戰結局卻是如此，我真的很難過。我氣沖沖地離開球場也很不應該，我很抱歉，我不是那樣無禮的人。我很遺憾是這樣離開澳網，我覺得我打出一場很不可思議的比賽，錦織圭也是，他表現的很棒。」

布斯塔並說，假如那一分主審判給錦織圭，為何他還能提出挑戰，並且如果他提出挑戰但自己的回球真的出界，挑戰失敗丟分他沒話說，但事實是球在界內、他挑戰成功，錦織圭也有回球，這一分理應重打，而非直接判他失分，這一點讓他很難接受。

賽後不少外國媒體和網球作家為布斯塔叫屈，認為主審「偷走了」他的勝利，也有網友認為主審判決沒錯，不論原本挑戰的那球是否出界，布斯塔在錦織圭回球後已經猜錯方向、也打不到那顆球，錦織圭確實靠自己打出致勝球、實實在在拿下關鍵分。

(中時電子報)

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