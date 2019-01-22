呼鄭麗君巴掌！資深藝人鄭惠中道歉了

2019年01月22日 17:58 中時 林淑娟

鄭惠中為自己呼鄭麗君巴掌一事道歉。（林淑娟攝）

文化部長鄭麗君22日中午出席關懷演藝人員春節餐會，當她正與陳松勇寒暄時，突然被資深藝人鄭惠中上前呼一巴掌，鄭麗君當下「啊」了一聲，張大嘴錯愕不已。消息傳出後各界撻伐。鄭惠中傍晚在台北市議員應曉薇陪同下出面說明，鄭惠中表示，因鄭部長及執政黨去蔣化的政治主張，自己一時情緒失控，她願意在此向鄭部長表達歉意，稍晚也會前往警局說明。

鄭惠中表示，「今日行為當然是不對的，唯有對鄭部長及執政黨的去蔣化，本人至今仍深感憤怒與不滿，去蔣化無異否定歷史，要去蔣化是不是也要去日化？去蔣化是不對的。」因此她願意爲今天的行為道歉，但是不願意爲「去蔣化」一事道歉。她說，「去蔣」不是台灣人民的共識，身為文化部長未傾聽民意，推動「去蔣化」撕裂台灣人民情感，我鄭重聲明絕不爲此事道歉。

被問是否臨時起意？她說，過去曾有過這念頭，在報紙上看到她要拆除中正紀念堂時。過去兩人沒有接觸過，今天是第一次見面，因為衝動、內心不滿才有此行為，「也有很多人跟我一樣想法，這是不對的」，雖然她中午打完後受訪時曾說「打一巴掌算便宜她了」，但記者會上否認自己說過這句話。

鄭惠中中午在餐會打完人後又回到座位上，若無其事吃到餐會結束，她受訪時振振有詞表示，「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作！指賞她一巴掌太便宜她了。」被問為何打人，鄭惠中說，因為她（鄭麗君）推動廢除中正紀念堂，「前人種樹後人乘涼，她一點都不感恩，這種人我這樣打她，剛好而已」。

(中時 )