綠營譴責鄭麗君被打巴掌 昔日馬英九被丟鞋綠營卻說...

2019年01月22日 18:01 中時電子報 邱珮畇

抗議馬英九，丟鞋曾是基本動作，各地警局採購攔鞋網因應。（中時資料照）

文化部長鄭麗君今(22日)出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時竟遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，綠營民代群起譴責。昔日馬英九當總統時被丟鞋，綠營天王輪流說：「這是一種指標」、「剛好而以」、「是一種因果」。臉書粉絲頁「頭文字dpp髮夾彎事件簿」也酸，「凡是對馬英九丟鞋稱讚叫好的人，都沒有資格譴責對鄭麗君呼巴掌。」

文化部長鄭麗君今(22日)出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時竟遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，鄭惠中接受專訪時說，對於鄭麗君推動去蔣化懷恨在心，對方不懂感恩，「打她只是剛好而已」。鄭麗君當場錯愕，事後在臉書反擊「個人受辱事小，但臺灣得來不易的民主不容受到傷害」。

總統蔡英文看了巴掌影片，也立刻撥了通電話給鄭麗君，並在臉書發圖文「立場可以對話，暴力不該容忍。」民進黨立委吳思瑤也說「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡。」

臉書粉絲頁「頭文字dpp髮夾彎事件簿」發文酸，「凡是對馬英九丟鞋稱讚叫好的人，都沒有資格譴責對鄭麗君呼巴掌。」

盤點昔日馬英九當總統被丟鞋時，民進黨天王蘇貞昌說「不鼓勵民眾對總統丟鞋 但這是種指標」，謝長廷則說抗議行為「會激化對立、不應該」，卻又說這種粗暴行為是一種「因果」。謝長廷當時還說，而台灣的政治就像佛教說的因果，過去發生在其他政黨的事情，如果沒有同情心，很快就會發生在自己政黨的身上。

2012年國際人權日，馬英九出席開幕式時，遭到綠營人士丟鞋攻擊。當時的蔡英文特別去凱達格蘭大道探視嗆馬的綠營團體，並意有所指地說：「馬英九在要求別人包容時，自己應更懂得包容，畢竟他是國家領導人。」

民進黨立委黃偉哲昔日對馬英九被丟鞋一事表示，馬總統應展現領導人高度，只要未危害到維安的問題，應有寬容雅量、一笑置之，「被嗆、被丟鞋都是剛剛好而已！」

而兩任總統被丟鞋，法院判決也大不同。前總統馬英九任內多次因參加活動被抗議民眾丟鞋子，法院均判決無罪或裁定不罰；但2017年反年改團體發動「全民拔菜」運動，對蔡英文總統展開如影隨形陳抗，趁蔡出席三軍六校聯合畢業典禮時，6成員因試圖阻攔總統車隊並丟鞋，卻被警方依違反社維法送辦，士林地院士林簡易庭認定違法，裁罰6人各1000元。

(中時電子報)