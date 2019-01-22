咳嗽一直沒好 當心「案情」不單純

2019年01月22日 18:08 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

她以為這不過是一次比較久的感冒，沒想到不速之客已然在門外。

她，38歲，斷斷續續咳嗽了半年，以為是感冒沒好，曾經掛急診，醫師交代一定要去胸腔科門診仔細檢查，但她一忙就忘了，一個月後咳嗽還是沒好，才掛門診。「我看同事感冒都好了，為什麼我一直都沒好？」她問醫生。

醫師說︰「連續咳嗽超過3星期，就應該趕快來看呀。」

做完所有檢查，證實她得了肺腺癌第4期。

「肺癌早期的症狀不明顯，很容易忽略，」醫師不約而同說，而且症狀也沒有特異性，比如咳嗽，大多數人會以為是感冒拖得比較久，或過敏、氣喘引起的咳嗽，很少人警覺到是肺癌的症狀。「多數病人都是因為久咳不癒而確診，但可能腫瘤已大到壓迫氣管或是產生大量肋膜積水，都已經太晚了，」新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘強調：「咳嗽超過3星期，一定要趕快就醫檢查。」

不要懷疑，台灣還有肺結核

另一個造成久咳的可疑份子是肺結核。很多人以為它是落後國家才有的病，事實上，台灣每年還有1萬人左右感染肺結核，其中有八成是傳染性肺結核，會傳染給別人。「咳嗽兩星期以上沒有好，而且愈來愈嚴重，建議要去有Ｘ光設備的醫療院所檢查，」疾病管制署防疫醫師詹珮君提醒。

世界衛生組織推行自我初步檢測結核病的「7分篩檢法」，幫助民眾及早警覺：

(中時電子報)