北港牛墟越堤道路完工 疏解春節朝天宮進香車潮

2019年01月22日 18:20 中時 張朝欣

北港鎮公所向水利署爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，去年7月動工，總工程費達1億2600萬元，其中牛墟越堤道路工程22日完工，將於農曆春節前通車，配合8米便道連結高灘地停車場，可有效疏解新春期間朝天宮媽祖廟進香車潮。

「北港溪魅力河段環境營造」工程包括魅力河段工程9800萬、越堤道路工程2800萬，範圍為北港大橋至女兒橋的高灘地，工期約360天，完工後將構成1處大型停車空間與遊憩休閒區，經過半年施工，跨越北港溪堤防的越堤道路已完工。

爭取此計畫的前北港鎮長張勝智表示，北港第1公有停車場位於牛墟旁，入口設在北港大橋旁，每逢連續假期或農曆春節朝天宮進香車潮湧入，大橋經常塞車，越堤道路啟用後車輛可改由省道台19或縣道164進入停車場。

張勝智說，車輛藉由越堤道路進入魅力河段河川地，除可停在第1公有停車場，還可行駛8米便道往北連結高灘地停車場，離去時北上可行駛防汛道路，南下改走媽祖大橋，如此北上南下車輛都可避開北港大橋車流，解決長期的塞車問題。

張勝智指出，「北港溪魅力河段環境營造」工程包括北港牛墟改建，目前已完成整地，但水泥地面需要時間才能完全乾燥定型，因此牛墟場地範圍並不開放停車，請民眾留意以免車輛受損。

(中時 )