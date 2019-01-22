破少子化魔咒 醫生曝韓國政府做了這些努力

少子化已是台灣的「國安問題」，催生政策卻只是一個月補助2500元，很難讓民眾有意願增產報國。兒科醫生楊為傑分享韓國做法。（本報資料照片）

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中時電子報

育兒辛苦又花錢，以致年輕人多拒絕生養小孩，醫生表示，韓國出生率世界第一低，但是政府不遺餘力努力想政策措施解決問題，包括嬰兒出生前可以拿到產檢補助約60萬韓元（約台幣18000元）、申請育嬰幫手一小時只需付9620韓幣（約台幣250元），非常貼心。

小兒科醫師楊為傑在臉書上分享一位媽媽在韓國看到的育兒經驗。他說，在韓國從嬰兒出生前可以拿到產檢補助約50萬韓元（約台幣15000元），今年漲到60萬韓元（約台幣18000元），孕婦可拿著內有50萬的信用卡，去看產檢打針、照超音波（到生完時都還沒用完）；孩子出生後，可申請育嬰幫手幫忙做家事、煮飯等。

韓國的育嬰幫手，多是40-50歲左右的婦女，須先通過面試，並上80小時（10天)課程，得到認證後才有資格，父母只要申請即可安排，從0歲到最大12歲的小孩都可申請這項服務，不過家長一小時需付9620韓元（約台幣250元），一年最多可以使用600小時；如果配偶一方是外籍人士，更優惠最低一小時1500韓幣（約台幣42元）。

育嬰幫手須幫忙餵奶、餵食、小孩洗澡、陪小孩玩外出散步、小孩遊戲講故事、小孩上學接送、有些家長生病或是上班時間比較早或下班比較晚，還可以提早去幫忙照顧小孩起床甚至晚上哄睡，非常貼心，讓家長安心無後顧之憂，希望台灣不久後也可以有這些貼心的服務，讓家長可以優雅育兒。

(中時電子報)

文章來源：白袍旅人-兒科楊為傑醫師

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