門諾醫療品質獲國家金獎 嬰婦不必硬轉院台大

花蓮門諾醫療品質獲國家生技醫療品質獎金獎肯定，讓花蓮婦嬰也能享有全國最優質照護。（許家寧翻攝）

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花蓮門諾醫院護理團隊，獲有「台灣生醫奧斯卡」之稱的國家生技醫療品質獎金獎。（許家寧翻攝）

花蓮接連發生重症嬰堅持轉院台大，讓醫療團隊相當沮喪，這次花蓮門諾醫院護理部22日獲國家生技醫療品質獎金獎，門諾醫療機構總執行長趙福厚說，「SNQ金獎」是對門諾醫療品質肯定與新里程碑，見證花蓮婦嬰也能享有全國最優質的婦兒照護。

門諾醫院護理團隊在全國26個團隊中脫穎而出，獲第21屆「國家生技醫療品質獎」金獎殊榮，院方昨日舉辦感恩茶會，在沒有財團支持下，所有特殊設備與額外服務皆仰賴募款，以提供無縫的親子照護，獲獎更是對門諾長期致力偏鄉醫療最大的鼓勵。

早產兒媽媽陳婉萱抱著1歲5個月的女兒出席感恩茶會，看著女兒健康長大，回想懷孕時發現罹患妊娠高血壓，醫師從產前的追蹤、叮嚀到產後的早產兒照護與關懷，都讓她相當感動與放心，聽到女兒不停的喊媽媽，心裡滿是感動。

趙福厚表示，花蓮縣去年新生兒數2400名，每年平均有75％「花蓮之子」都在門諾醫院接生，紮實的醫師訓練與技術的精進，門諾剖腹產率25％低於全國平均剖腹產率35％，近年醫院內與院外接收的早產兒照護死亡率幾乎為零。

對於門諾獲有「台灣生醫奧斯卡」之稱的國家生技醫療品質獎；衛生局長朱家祥表示，這座金獎不僅是對門諾醫院的肯定，對花蓮縣在婦兒照護上更是一項重要指標，也肯定門諾在偏鄉醫療上的付出，醫療照護團隊的卓越表現，「讓產婦感動、媽媽放心。」

(中時 )

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